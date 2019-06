Intervista e Pandeli Majkos si kryeministër më 1998-ën (Video Arkiv)

Më datë 29 Nëntor të vitit 1998 politikani Pandeli Majko ka dhënë një intervistë për emisionin “E diela debat” nën rolin e kreut të qeverisë shqiptare. Ai ishte vetëm 31 vjeç kur mori këtë detyrë dhe për nga mosha ishte i dyti kryeministër në historinë e Shqipërisë në moshë kaq të re.

I pari ka qenë Ahmet Zogu, i cili në vitin 1922 u bë kryeministër në moshën 27-vjeçare. Gjatë intervistës përballë gazetarit Blendi Fevziu, kryeministri Majko u pyet lidhur me aktualitetin në vend. Problemet me energjinë elektrike në atë periudhë kanë qenë shqetësim në mbarë vendin, por Majko u shpreh se qeveria ishte duke punuar për të përmirësuar situatën. Ai tregoi se Italia kishte ofruar mbështetje dhe se shumë shpejt situata do të përmirësohej.

“Aktualisht në Shqipëri energjia elektrike nuk përdoret vetëm për lavatriçet dhe televizorët, por edhe për ngrohje. Ndoshta jemi nga vendet e rralla në botë që bëjmë këtë. Ne kemi atë sistem energjetik që kemi, por nëse do të më pyesnit se çfarë masash janë duke u marrë, unë në mbledhjen e qeverisë kam thënë: Shteti shqiptar ka dy lloj forcash speciale, ato të policisë dhe të KESH-it. Ata po bëjnë një punë të jashtëzakonshme, madje përballen edhe me akte terroriste të hedhjes në erë të shtyllave të korrentit. Nuk besoj që do të kemi një dimër jashtëzakonisht të errët dhe të ftohtë. Janë duke u marrë masa. Qeveria italiane ka ofruar një ndihmë prej 7 miliard liretash dhe kjo ka filluar të veprojë. Qeveria ka dhënë miratimin e vet për ardhjen e një ndihme të madhe nga Maqedonia. Pra jemi duke u marrë me disa gjëra që tregojnë se qeveria nuk është duke u marrë vetëm me referendumin, me listat, konferencën, e ku di unë. Këto kanë rëndësi sepse bazohet stabiliteti i vendit në to, por gjithsesi qytetari është qytetar, edhe pas votimit të kushtetutës do të kthehet tek rruga e prishur dhe shtëpia pa drita”, tha Majko.

