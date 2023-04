Intervista nga burgu/ Dan Hutra: 3 herë kam dashur të vras Rahman Selën. E ka falur pushka, tani është i falur

Shpërndaje







12:22 25/04/2023

Pas vrasjes së 3 grave dhe plagosjes së 3 të tjerave më 1 Mars 2023, Dan Hutra u kap në zonën e Sharrës në Tiranë.

Aty ai kishte planifikuar të bënte vrasjen e 4. Objektivi i tij ishte Rahman Sela, një banor i asaj zone. Në intervistën nga burgu për emisionin Uniko nga Spartak Koka në Klan Plus, Dan Hutra thotë se Rahman Selën e akuzon se i dha armën autorit që i vrau të atin shumë vite më parë.

40-vjeçari Hutra tregon se ka bërë 3 tentativa për të vrarë Rahman Selën, por nuk ia ka dalë. Tani thotë se është i falur.

Spartak Koka: Mbrapa pse u nise drejt Sharrës?

Dan Hutra: Po se do vrisja Rahmanin pra.

Spartak Koka: Çfarë të ka bërë Rahman Sela?

Dan Hutra: Më kanë vrarë plakun, ai që më ka vrarë plakun ka marrë pushkën te Rahmani. Unë jam nisur me e vra 3 herë atë dreq edhe 3 herë nuk e kam vrarë. Ai ka qenë jetëgjatë, e ka fal pushka e tani është i fal.

Spartak Koka: Ke tentuar dhe 3 herë të tjera ta vrasësh?



Dan Hutra: Që atë natë që kam dalë nga burgu më 14 Maj 2021, të nesërmen mbrëma kam shkuar, ai të nesërmen a të pasnesërmen ishte në Has. Edhe më thotë dikush thotë që janë në Has. Ai nuk dinte se doja ta vrisja. Ika në Has unë, marr vesh që ai ishte nisur për Tiranë. Edhe kështu. Ai ka qenë jetëgjatë, për mua tani është i fal se unë jam futur në lagje të Rahmanit edhe pse nuk ja dija shtëpinë saktësisht pasi ishin ndërtuar shumë banesa aty, kam thirrur o Rahman, o Rahman nja 10 minuta. Nuk doli askush se do ta detyroja do i thoja më ço tek shtëpia e Rahmanit. Nuk doli askush, kam dalë pastaj, lashë kallashin te dera, u futa tek dyqani për të blerë ujë. Mora një dy molto e ca paketa. Unë e pashë atë djalin që po merrte policinë në telefon dhe filloi të dridhje edhe ai Vasili po fliste nga iku ky mor vlla, po makina nga u zhduk, po më jepte televizori në ato momente.

Spartak Koka: E pe veten në televizor?

Dan Hutra: Po sigurisht. Edhe dola jashtë, mendova thashë me u vra djali i ri thashë gjynah, i pafajshëm është, edhe unë do ta marr policinë. Edhe dola lart në kodër atje ku më ka kapur policia, edhe u ula po pija cigare. Po prisja kur të kalojë Rahmani andej se në mëngjes aty do kalonte Rahmani. Epo nuk qe e shkruar dhe kaq.

Spartak Koka: Të arrestoi policia?



Dan Hutra: Po.

/tvklan.al