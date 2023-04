Intervista nga burgu/ Dan Hutra: Kam qenë në tallava para se të bëja vrasjet

12:04 25/04/2023

Përpara se të bënte vrasjen e 3-fishtë dhe 3 plagosje, Dan Hutra kishte qenë gjithë natën në lokalet e tallavasë.

Kështu shprehet ai në një intervistë nga burgu për emisionin Uniko nga Spartan Koka në Klan Plus.

Pasi doli nga burgu herën e parë, për 13 ditë ka shkuar vetëm në lokalet e natës dhe më pas në hotel, pasi nuk shkonte në shtëpinë e tij.

Edhe natën para ngjarjes, deri në orët e para të mëngjesit, ka qenë në lokale nate.

Dan Hutra: Sa kam dalë nga burgu nuk jam takuar me asnjë të fisit. Më kanë lutur njerëzit më kanë marrë në telefon, unë e kisha ndarë mendjen se çfarë do veproja dhe nuk doja të shkoja te askush. Unë nuk qëndruar as në shtëpinë time. Unë i kam kaluar 13 ditë vetëm natën nëpër muzika, në orën 3 të mëngjesit shkoja te hoteli është në Institut në Kodër të Institutit.

Spartak Koka: A është e vërtetë që atë natë ke qenë në tallava te kthesa e Kamzës?



Dan Hutra: Jo vetëm natë, çdo natë.

Spartak Koka: Atë natë ke qenë tallava te kthesa e Kamzës?

Dan Hutra: Po kam qenë. Domethënë 13 ditë unë nuk kam shkuar as në shtëpi, as kërrkund, as kam takuar njeri, asnjë gjë. Sepse nuk doja të merrja asnjë në qafë. Pasi unë e kisha ndarë mendjen se çfarë do bëja. Këtë histori do ta mbyllja vetëm për hir të Allahut dhe për hir të plakës time. Po nuk më la rehat, mesazhe, budalliqe.

Spartak Koka: Po çfarë të shkruante?

Dan Hutra: Më provokonte si e si ta shaja ta kërcënoja. Dhe një mesazh që i kam dërguar ka qenë atë në Korçë, kur i kam Alketa më lër rehat në hallet e mia, lere plagën që kam mos i trazo më gjërat. Shif jetën tënde, më lër mua me problemet e mia. Ja niste ajo të qeshurës kur i lutesha unë. I keni mesazhet në telefona.

Spartak Koka: Pasi dole nga burgu, ku i more lekët të shkoje në tallava e të shpenzoje kaq shumë.

Dan Hutra: Mos pyesni ku i more lekët. Policia e di që unë gjithmonë kam bërë lekë. Edhe këtu brenda, edhe në Drenovë kur kam qenë, kudo, shpenzimet e mia brenda në burg kanë qenë nga 2-3 milionë Lekë në muaj.

/tvklan.al