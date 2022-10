Invalidët e punës protestë para Financave

14:12 14/10/2022

Kërkojnë kompensim për energjinë elektrike dhe rritjen e çmimeve

Shoqata e Invalidëve të Punës protestoi para Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për të kërkuar indeksimin e ndihmës ekonomike. Sipas tyre ata janë në vështirësi ekonomike krahasuar me vendet e tjera të rajonit që prej rritjes së çmimeve të energjisë dhe të ushqimeve

“Kemi dalë për të drejtat tona të mohuara sepse jemi kategoria më e diskriminuar. Neve nuk na dalin Lekët për ilaçe jo më të ushqejmë dhe fëmijët tanë”.

Si trajtohet një kolegu im në Maqedoni? E dinë shumë mirë 386 Euro dhe një kolegu juaj të dashur motra dhe vëllezër. Po ne me 82 mijë Lekë çfarë do bëjmë. Na diskriminuat, na i çuat fëmijët jashtë shtetit vetëm për pagat. Këto s’na dalin për veten që kemi humbur pjesë trupi. Çfarë merret një kolegu jonë në Mal të Zi me 576 Euro”.

“Unë sot marr 100 Euro në muaj. Uroj që ta dëgjosh fjalën time dhe të rrisësh pensionet e invalidëve”.

Përfaqësuesit e Shoqate se Invalidëve të Punës shprehen se kanë dërguar shkresa pafund për tu ulur ne tryeze per dialog me institucionet përkatëse, por sipas tyre s’kanë asnjë përgjigje. Nëse nuk do plotësohen kërkesat e tyre, invalidët e punës do protestojnë sërish më 20 Nëntor.

Ndërkohë pjesë e Paketës së 2 të rezistencës sociale, qeveria ka parashikuar për muajt Shtator-Dhjetor një fond shtese prej 188 milionë Lekë për personat me aftësi të kufizuar.

Klan News