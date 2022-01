Inxhinierët: Betoni natën rrezikon ndërtesat dhe punonjësit

15:48 11/01/2022

“Hedhja e betonit, proces delikat dhe i rëndësishëm për sigurinë e objektit”

Vendimi i Bashkisë së Tiranës për të bllokuar betonierët të lëvizin gjatë ditës, e për rrjedhojë procesin e ndërtimit gjatë orarit zyrtar të punës, e vë në rrezik sigurinë e objekteve.

Inxhinieri Luan Myrtaj, pedagog në Fakultetin e Ndërtimit, pohon se betonimi gjatë natës e dëmton cilësinë e punimeve, pasi ky proces duhet të kryhet pa presionin e kohës dhe kurrsesi nuk mund të ndërpritet për shkak të orareve.

“Koha që duhet për betonimet gjatë strukturave varen edhe nga procesi në të cilën jemi, se nëse jemi në një pllakë masive nuk bëhet fjalë për orë, por për ditë dhe duhet të jetë një betonim pa ndërprerje. Jo se nuk mund ta ndërpresim, por duhen marrë masa shtesë por duhet të tregohet kujdes në betonimin e radhës”.

Inxhinierët thonë se vendimi i Bashkisë është i papërshtatshëm edhe për kohën kur është marrë.

“Java që vjen do të ketë temperatura minus, ti betonon gjatë natës, betoni ftohet me shpejt së ç’duhet. Gjatë ditës temperatura nuk rritet dhe ty të duhen masa shtesë. Temperatura nën 0 apo afër zeros kërkon të tjera kushte betonimi. Në dimër kurrsesi nuk fillohet betonimi natën, se me njerëz i bëjmë, jo robotë”.

Në rrezik vihet edhe siguria e punëtorëve.

“Edhe kompania dëmtohet, edhe cilësia rrezikohet, edhe siguria në kantier e punëtoreve se natë është, nuk e pa një shufër hekuri, u pengua, është në lartësi. Ata që e dinë se çfarë është betonpompa ka presione të mëdha, që d.m.th një lodhje e vogël e manovratorit mund t’i fluturojë nga tarraca kur të duash”.

Inxhinierët thonë se vendimi është i gabuar edhe për shkak se thuajse në të rastet betonieret hyjnë në kantier për të hedhur betonin dhe nuk qëndrojnë në rrugë.

“Në çastin që t’i jep leje në një pikë ku nuk ka mundësi pozicionimi i betonieres, atëherë është në përgjegjësinë tënde si bashki që t’i sigurosh betonieres vend ku do ta betonojë. Po n.q.s flasim për kantiere ku betonierja futet brenda, ateherë nuk ndikon më në bllokim trafiku”.

Shoqata e Ndërtuesve iu drejtua me një letër kryeministrit Rama, kryebashkiakut Veliaj, ministrit të Brendshëm Çuçi dhe drejtuesve të policisë së Tiranës, për t’i vënë në dijeni për problemet dhe rreziqet që shkakton vendimi i marrë. Për më tepër, ndërtuesit paralajmëruan se kontratat e tyre me qytetaret rrezikojnë të mos respektohen dhe se vonesat do të reflektojnë në rritjen e kostove për qytetarët.

