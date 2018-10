Inxhinieri tregon vështirësitë e ndërtimit të radiostacionit Shijaku (Video-Arkiv)

Rifat Bodinaku është një nga personazhet e kinoditarëve të viteve ’60. Ai ishte një nga specialistët e ndërtimit të atyre viteve. I ftuar në emisionin “Histori me Zhurmues” të drejtuesit dhe autorit Pandi Laço, Bodinaku tregoi vështirësitë e punës së tij në ato vite.

“Radiostacioni i Shijakut në atë kohë u ndërtua me ndihmën e Bashkimit Sovjetik. Por kur u prishën marrëdhëniet, sovjetikët nuk e sollën antenën. Antena ishte me pjesë të parapërgatitura. Ne u detyruam të përfundonim radiostacionin. Duke parë situatën kërkuam materialet e ndërtimit sipas projektit, por nuk kishte materiale. Kishte vetëm tuba.

Na thanë që me ato tuba që ishin në gjendje do ta bënim. Ishte një punë e vështirë për kohën, kërkohej të inagurohej shpejt për t’i treguar Bashkimit Sovjetik që s’kishim nevojë për ta. Ishte e gjitha çështje politike. E bëmë këtë punim dhe gjithçka përfundoi me sukses. Montatorët kanë qenë njerëz shumë të aftë dhe gjatë procesit të montimit nuk ka patur asnjë problem”, tha Bodinaku.

