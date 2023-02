Inzaghi paralajmëron Porton

Shpërndaje







23:18 21/02/2023

Trajneri i Inter shprehet se ekipi është gati për sfidën e Champions, por kërkon kujdes

Interi nuk do ta nënvlerësojë Porton në ndeshjen e parë në të 16-at e Ligës së Kampionëve, pavarësisht se është favorit për t’u kualifikuar.

Trajneri Simone Inzagi e bën të qartë në konferencën për shtyp se duhet kujdes ndaj portugezëve.

Zikaltrit janë në vend të dytë në renditjen e Serie A, ndërsa kanë fituar 3 nga 4 takimet e fundit.

Porto vjen në “San Siro” me 10 fitore radhazi në të gjitha kompeticionet në këtë vit.

“Përveç zemrës, e cila është vendimtare, në ndeshjen e nesërme do të duhet të përdorim trurin sepse në disa sfida, veçanërisht në ato me mbi 180 minuta, truri bën diferencën. Në takime të tilla do të ketë vështirësi, por ne duhet të tregohemi të zotë që t’i kapërcejmë dhe duhet të luajmë si një ekip. Porto është një ekip në të cilin lojtarët punojnë së bashku, asnjë prej tyre nuk lë t’i ikë asnjë sekondë gjatë lojës. Duhet shumë punë grupi për ca ndeshje si ajo që do të luajmë ndaj tyre”.

Inzaghi do të përballet me trajnerin e Porto, Sergio Conceicao, me të cilin ka qenë shok ekipi te Lacio dhe kanë fituar Kupën e Italisë në vitin 2000.

Me Interin rikthehet sulmuesi Romelu Lukaku që shënoi me penallti në fitoren 3-1 ndaj Udineses dhe mesfushorit Marcelo Brozoviç.

Porto mban vendin e dytë në Primeira Liga me 51 pikë, dhe ndodhet 5 pikë larg kryesuesve të Benfikës, pas 21 ndeshjesh të luajtura.

Klan News