Inzaghi rinovon me Interin

Shpërndaje







23:59 21/06/2022

Zikaltërit “peshkojnë” Lukakun, 10 milionë Euro për Chelsean

Dështimi për të mbrojtur titullin e Seria A nuk është përjetuar tragjikisht nga Interi. Zikaltërit kanë konfirmuar në pankin trajnerin Simone Inzaghi, duke zgjatur kështu bashkëpunimin të paktën deri në vitin 2024. Ka qenë vetë klubi zikaltër që ka surprizuar tifozët e saj me një video të shpërndarë në rrjetet sociale. Gazetarja e Interit “kap” mat dyshen Inzaghi-Zhang duke firmosur kontratën.

Në sezonin e tij të parë te Inter, Simone Inzaghi fitoi një Kupë të Italisë dhe një Superkupë, teksa e mbylli kampionatin në vendin e dytë. Rezultate që i bindën drejtuesit e zikaltërve të zgjasnin marrëveshjen, madje duke plotësuar edhe kërkesat financiare. Nga kontrata e re, Inzaghi do fitojë 3 deri në 4.5 milionë Euro, ndërsa ka opsion për të rinovuar edhe me një tjetër vit.

Zhvillim që është pëlqyer jo vetëm nga tifozët, por edhe nga një ish futbollist, i cili shumë shpejt mund të rivishet zikaltër. Bëhet fjalë për Romelu Lukakun. Belgu i ka dhënë “like” postimit të Zhang ku konfirmohet akordi me Inzaghin, duke shtuar dyshimet se sulmuesi do rikthehet në Milano. Për Çelsin do shkojnë 10 milionë Euro për huazim të thjeshtë, sigurisht me opsion për ta blerë në fund të sezonit.

Klan News