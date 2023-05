Ioannis Sarmas betohet si Kryeministër i Greqisë

20:42 25/05/2023

Vendi do të drejtohet nga një qeveri tranzitore deri në zgjedhjet e reja të 25 Qershorit

Me betimin e kryetarit të Gjykatës Kushtetuese Ioannis Sarmassi kryeministër i përkohshëm i Greqisë, vendi do të drejtohet nga një qeveri trazitore që do ta çojë Greqinë në zgjedhjet e reja të 25 Qershorit.

Sarmas u betua në selinë e presidentes Katerina Sakellaropoulou.

Ai mori mandatin për të formuar një qeveri të përkohshme të Mërkurën, pasi krerët e tre partive kryesore që dolën nga zgjedhjet e 21 Majit refuzuan të formojnë qeveri koalicioni.

Përbërja e qeverisë së përkohshme nën kryeministrin në detyrë, Ioannis Sarmas, u njoftua menjëherë pas betimit të tij në Pallatin Presidencial dhe takimit të shkurtër, në Pallatin Maximos, me kreun e Demokracisë së Re Kyriakos Mitsotakis, i cili i dorëzoi atij një dosje voluminoze me prioritetet e qeverisë për javët e ardhshme.

“Ju uroj forcë në detyrat tuaja dhe jam gjithmonë në dispozicionin tuaj”, tha zoti Mitsotakis.

“Do të jetë një qeveri e përkohshme. Kryeministri në detyrë, kryetar i Gjykatës Kushtetuese, e di shumë mirë se kjo qeveri do të jetë në fuqi vetëm për të organizuar zgjedhjet dhe për të mundësuar vazhdimësinë e funksionimit të ekzekutivit pa krijuar vakum pushteti”.

Ministër i Punëve të Jashtme u emëruan Vassilios Kaskarelis dhe i Mbojtjes, Alcibiades Stefanis.

Sarmas e merr detyrën në një klimë të polarizuar politike. Syriza partia kryesore e opozitës humbi 11 pikë përqindje në zgjedhjet e fundit dhe në zgjedhjet e ardhshme synon të shkurtojë distancën me Demokracinë e Re.

Por brenda saj janë shtuar zërat që kërkojnë një udhëheqje më kolektive dhe pse jo zëvendësim të drejtpërdrejtë të kryetarit.

Politikani veteran i SYRIZA-s, DimitrisPapadimoulis, një nga nënkryetarët e Parlamentit Europian, tha se hapi i parë i mirë për ta ngritur SYRIZA-n në këmbë është rrethimi i kryetarit AlexisTsipras në fushatën për zgjedhjet e reja me politikanë më të rinj që e treguan veten si magnet votash në zgjedhjet e së dielës.

Klan News