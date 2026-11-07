Iraku ka prova se aktorë të jashtëm kanë përdorur territorin e tij për të nisur sulme ndaj vendeve fqinje. Kështu deklaroi ministri i Jashtëm irakian, Fuad Hussein, në një intervistë ekskluzive për televizionin Al Jazeera, duke bërë të ditur se Bagdadi po heton sulmet e kryera nga territori irakian ndaj vendeve të Gjirit.
Hussein tha se Iraku po përpiqet të zgjidhë mosmarrëveshjet me Arabinë Saudite përmes dialogut. Riadi ka akuzuar grupe të armatosura të lidhura me Iranin, të cilat veprojnë në Irak, se kanë sulmuar infrastrukturën e tij të naftës. Në shtator, Bagdadi konfirmoi se sulmet me dronë ndaj tubacionit të naftës Lindje-Perëndim në Arabinë Saudite ishin nisur nga territori irakian.
Ministri i Jashtëm bëri të ditur se qeveria irakiane është në bisedime me grupet e armatosura të lidhura me Iranin, me synimin për t’i vendosur armët e tyre nën kontrollin e shtetit. Sipas tij, ky proces duhet të zhvillohet përmes dialogut dhe jo me forcë. Për këtë çështje, Bagdadi është gjithashtu në kontakt me Teheranin.
Qeveria irakiane kishte vendosur fillimisht që grupet e armatosura t’i dorëzonin armët nën kontrollin e shtetit deri më 30 shtator, datë që përkonte me përfundimin e mandatit të koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga SHBA-ja kundër grupit të Shtetit Islamik (ISIS).
Megjithatë, për shkak të kundërshtimit të këtyre grupeve, afati u shty deri në qershor të vitit 2027. Vendimi vjen pavarësisht presionit të vazhdueshëm amerikan ndaj Bagdadit për të përmbushur angazhimin për çarmatimin e tyre.
Duke folur për përpjekjet e Irakut për të ruajtur ekuilibrin në marrëdhëniet mes Teheranit dhe Uashingtonit, Hussein konfirmoi se SHBA-ja i ka kërkuar zyrtarisht Bagdadit të mbyllë të gjitha pikat kufitare me Iranin, me përjashtim të dy prej tyre.
Ai theksoi se Iraku e mirëpret miqësinë dhe aleancën me Teheranin, por kundërshton çdo ndërhyrje të Iranit në çështjet e brendshme të vendit.
Ministri bëri të ditur gjithashtu se Iraku ka humbur rreth 60 miliardë dollarë për shkak të pezullimit të eksporteve të naftës përmes Ngushticës së Hormuzit. Megjithatë, sipas tij, dërgesat e naftës kanë rifilluar pas marrëveshjeve të arritura me Uashingtonin dhe Teheranin.
Sa i përket luftës kundër ISIS-it pas largimit të koalicionit ndërkombëtar, Hussein tha se Iraku, Siria, Jordania dhe Turqia kanë krijuar një komitet të përbashkët për të luftuar praninë e grupit në territorin sirian.
/tvklan.al