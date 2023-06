Irani ende kërcënim, Begaj mbledh Këshillin e Sigurimit

15:45 13/06/2023

Presidenti thirrje institucioneve: Të forcojmë mbrojtjen nga sulmet kibernetike

Ndonëse ka kaluar një vit nga sulmet kibernetike me të cilat u përballën sistemet shtetërore në Shqipëri, Irani përbën ende një rrezik. Për këtë arsye presidenti Bajram Begaj mblodhi Këshillin e Sigurimit.

“Ne do diskutojmë dhe për çështje të tjera me rëndësi kombëtare që janë të lidhura kryesisht me sulmet kibernetike nga Irani, në formën e propagandës, kërcënimeve diplomatike.”

Kreu i Shtetit u kërkoi institucioneve marrjen e masave për të përforcuar sistemet mbrojtëse.

“Kam thirrur këtë mbledhje sot për të bërë një analizë të gjendjes aktuale kibernetike si dhe për të diskutuar. Një vit pas sulmeve është koha të reflektojmë se çfarë kemi bërë, sa të përgatitur jemi në përballje me sulme të mundshme. Të vendosim se ku duhet të fokusohen përpjekjet dhe investimet tona për forcimin e mëtejshëm të mbrojtjes kibernetike.”

Në diskutimet me dyer të mbyllura, Begaj kërkoi ndërhyrje në ligj, investime më shumë në teknologji, arsim, trajnimin e specialistëve dhe ekspertëve kanë akses në sisteme teknologjike për krijimin e kulturës së sigurisë kibernetike.

