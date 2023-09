Iris del nga vila e dashurisë, djemtë marrin vendimin unanim për ta larguar

Shpërndaje







23:13 17/09/2023

Fati i rrugëtimit të ishullorëve është në dorën tuaj përmes votimit ekskluziv në aplikacionin Love Island Albania. Përmes votave tuaja mund t’i bëni të prefuar dhe i shpëtoni nga eliminimi ishullorët.

Komenti opinionistëve se kush është më pak e pëlqyer:

Dalina: Duke parë kush ka krijuar lidhje e para është Sofiela, nuk kanë tërheqje fizike, por dhe Irisi thellë thellë tek meshkujt krijon pakënaqësi.

Olti: Unë qëndroj me mendimin e Dalinës, Iris dhe Sofiela.

Votat e dashurisë rendisin si më pak të votuara ishulloret: Iris dhe Sofiela!

Vendimi është në dorë të djemve, duhet të mblidhen në sallonin e vilës ku do të vendosin se kë do të mbajnë dhe kë do të largojnë nga vila e dashurisë.

Olti: Kërcimet që ajo ka bërë mund të shpëtojnë Irisin. Sofiela ështrë paragjykuar për moshën dhe pamjen, gjithashtu dhe Irisin e penalizoi pamja dhe qëndrimi.

Dalina: Këtu vihet në lojë keqardhja dhe mendoj që djemtë do të shpëtojnë Sofielën. Në qoftë se mbajnë Sofielën kanë frikë se Irisi mund t’u prishë marrëdhënien. Sofielën e penalizoi mosha dhe e përmendi shumë shpesh. Nuk ka tërheqje për djemtë. Irisin e penalizoi sjellja shumë e hapur seksuale me të gjithë djemtë.

Vendimi që kanë marrë djemtë se kë do shpëtojnë nga vajzat është:

Arlindi: Pas përmbledhjes ajo është njohur me shumë djem dhe s’ka pasur dashuri dhe pëlqim për asnjërin, ajo që është votuar për të dalë nga djemtë është Irisi.

Ndiqni live spektaklin më të madh të dashurisë Love Island në Tv Klan./Love Island Albania