Iris Luarasi: Rama, njeriu më i interesuar për fitoren e Berishës në betejën me Bashën

23:03 12/01/2022

Pedagogia Iris Luarasi thotë se Kryeministri Edi Rama do të ishte më shumë i interesuar për të fituar Sali Berisha betejën që ka me Lulzim Bashën brenda Partisë Demokratike.

E ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Luarasi tha se Rama do ta përdorte Berishën sikurse veproi në zgjedhje duke e sulmuar politikisht, ndërsa Lulzim Bashën nuk e përmendi.

“Rama në bashkëbisedimin e vetë me demokratët sulmoi Bashën. Një ga sulmet që bëri është që nuk leojhhet të përdoren bombolat e tja u hedhësh njerëzve.

Po të kthehemi mbrapa në restrospektivë dhe të shohim se si e bëri fushatën Rama të Prillit të vitit të kaluar, në fakt e bëri gjithë fushatën duke përdorur Berishën. U mor pothuajse aspak me Bashën. Në qoftë se e mban mend edhe në daljen e tij të fundit, diskuri i tij ishte duke folur për Berishën, Berishën e ’97, Berishën që solli këtë dhe atë.

Për mua, në qoftë se në këtë betejë do fitonte Berisha, Rama do ishte njeriu më i fituar sepse i intereson që të lidhi PD-në me pjesën e vjetër, me pjesën e trazirave të asaj që ne e pamë, një deja vu e vjetër e të gjitha skenave të politikës shqiptare të 30 viteve të fundit, kështu që është njeriu më i lumtur, do e mbajë pushtetin edhe për 20 vjet të tjera sepse i fitoi zgjedhjet duke përdorur përsëri Berishën”, tha ndër të tjera Iris Luarasi. /tvklan.al