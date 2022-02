Ish-bashkëshorti: “Kushëririt ia di për faleminderit”, Daniela: Çfarë thotë sot, nuk e thotë nesër

20:25 20/02/2022

Fjalë të ashpra dhe detaje të shumta përmenden gjatë seancës së ndërmjetësimit në “Shihemi në Gjyq” mes dy ish-bashkëshortëve, por asnjë prej tyre nuk i jep zgjidhje problemit ekzistues. Për të arritur një dakordësim mes tyre, moderatori i emisionit “E diela shqiptare” në Tv Klan i pyet se çfarë pretendojnë të marrin nga kjo seancë.

Fabiani falenderon Altinin, bashkëshortin aktual të Danielës,i cili rezulton të jetë kushëri me të, për rritjen e djalit të tij dhe kujdesin e treguar. Ndërkohë, secili prej ish-bashkëshortëve nuk i zë besë tjetrit dhe teksa duket se Eni Çobani i çon drejt një marrëveshjeje, gjithçka përmbyset.

Ardit Gjebrea: Çfarë kërkoni dhe çfarë do të merremi vesh sot?

Daniela: Zoti Ardit, unë kërkoj këtë gjë: që ai mos të më bezdisë më me telefonata dhe unë do t’ia nxjerr, ama kur ta vendosë gjykata të vijë ta marrë, jo orar pa orar.

Eni Çobani: Nuk e hap dot zemrën pak më shumë, t’ia lësh pak më shumë.

Daniela: Ia kam lënë dhe ja ku përfunduam.

Fabian: Sa është fëmija yt, është edhe imi.

Daniela: Nëse më kërkon falje publikisht, flasim.

Eni Çobani: Fabian, ju çfarë kërkoni nga kjo seancë?

Fabian: Unë kërkoj të marr kujdestarinë e djalit dhe nuk ia mohoj asnjëherë në botë djalin, me takime e do ia nxjerr në kamera sa herë të dojë ajo, vetëm e bëj për djalin, të jem në kontrollin e djalit me ilaçe e vizita se djali ka nevojë. Ajo ka vajzën e vogël, e ka njësoj të sëmurë si djalin tim dhe vjen herë pas here në Tiranë. Djali im një natë ka qenë me zotin Altin, ia di për faleminderit kaq sa ka bërë për djalin tim, por sa më dhimbset mua që jam babai, nuk i dhimbset atij.

Eni Çobani: Në këtë situatë që jeni, unë dua t’i qëndrojmë atij pakti ose asaj marrëveshjeje, që dhe Altini shumë bukur e tha në seancën e kaluar, “zonja Eni, unë i kam thënë merre katër muaj, pesë, një vit unë, një vit ti” dhe kjo është gjëja më e shkëlqyer, kjo është fryma.

Fabian: Nuk dua që të lozë fëmija lart e poshtë.

Daniela: Unë nuk kam fjalë sepse ai çfarë thotë sot nuk e thotë nesër. Unë kërkoj që ai fëmijën ta marrë siç e ka marrë gjithmonë sepse unë dua të lëviz jashtë shtetit.

Fabian: Shumë bukur ma lër mua djalin dhe e takon kur të kthehesh prapë.

Daniela: Më jepet një variant më i mirë për të rritur fëmijët e mi, një mundësi më e mirë jetese.

Fabian: Po, mbarë ta bëftë Zoti.

Daniela: Dua, që për njëfarë kohe, dua nga ti nëse më jep firmën dhe fëmijët do t’i shikosh.

Fabian: S’ka shanse në botë! Ti ma vodhe 7 muaj djalin mua, po ma more atje, s’ma jep më djalin.

Eni Çobani: Ne po shkonim drejt një marrëveshjeje dhe vendosni një kusht që e bën të pamundur. Firmën që kërkoni ju, duhet t’ia japësh edhe ti Fabianit. Ti do t’ia japësh firmën që të shkojë jashtë shtetit?

Daniela: Ai s’ka kujdestari./tvklan.al