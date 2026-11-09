Ish-këshilltari i presidentit të SHBA-ve Donald Trump, Steve Bannon, mendon se pas humbjeve në zgjedhjet e fundit, administrata amerikane duhet të ndryshojë kursin, duke i dhënë fund luftës me Iranin dhe duke forcuar masat kundër emigracionit të paligjshëm.
Në një intervistë për gazetën italiane “Corriere della Sera”, Bannon mbështeti gjithashtu mundësinë që Stephen Miller të marrë drejtimin e stafit të Shtëpisë së Bardhë, në vend të Susie Wiles.
Sipas Bannon, Miller është personi i duhur për të forcuar politikat e lëvizjes MAGA dhe për të rikthyer mbështetjen e bazës konservatore. Ai argumentoi se mungesa e entuziazmit të votuesve republikanë në zgjedhje lidhet me faktin se administrata nuk ka zbatuar sa duhet premtimet e saj.
“Trump e ka zgjedhur Millerin për të ashpërsuar qëndrimin dhe për të konsoliduar bazën MAGA. Kufiri është i sigurt, por kjo nuk mjafton. Nevojiten dëbime masive dhe kontrolle më të forta, sidomos në vendet e punës”, u shpreh Bannon.
Ai theksoi se një tjetër prioritet duhet të jetë përfundimi i luftës me Iranin, duke kundërshtuar ndikimin që, sipas tij, Arabia Saudite, Katari dhe Izraeli kanë mbi vendimmarrjen amerikane.
I pyetur nëse Miller i ka propozuar Trumpit t’i japë fund luftës me Iranin për t’u përqendruar te politika “America First”, Bannon u përgjigj: “Kjo është 100% e vërtetë. Është diçka urgjente dhe duhet të ndodhë sa më shpejt”.
Bannon parashikoi gjithashtu se sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, mund të përballet me një procedurë shkarkimi nga Kongresi, nëse nuk jep dorëheqjen. Sipas tij, demokratët do të kërkojnë gjithashtu miratimin e një rezolute në bazë të Aktit të Kompetencave të Luftës, për të kufizuar autoritetin e presidentit në përfshirjen e SHBA-së në konflikte ushtarake.
“Demokratët mund të përfitojnë politikisht nga kjo situatë dhe të marrin meritat për përfundimin e luftës, nëse Trump nuk vepron menjëherë”, paralajmëroi ai.
Një tjetër shqetësim për Bannon është situata në Teksas, të cilin ai e konsideron vendimtar për të ardhmen politike të Trumpit. Ai pretendoi se disa qytete, përfshirë San Antonion, Austinin dhe El Pason, mund të shpallen zona që kufizojnë bashkëpunimin me autoritetet federale të emigracionit. Ai përmendi gjithashtu qëndrimin e kryebashkiakut të Hjustonit, i cili, sipas tij, ka udhëzuar policinë të kufizojë bashkëpunimin me agjencinë ICE.
“Nëse Teksasi ndjek modelin e Kalifornisë dhe Nju Jorkut dhe kthehet në një shtet që mbron emigrantët pa dokumente, atëherë do të kemi një përplasje të madhe me qeverinë federale”, u shpreh Bannon.
Ai pretendoi se në këtë mënyrë mund të mbërrijnë edhe 10 deri në 15 milionë emigrantë të paligjshëm në Teksas brenda një ose dy vjetësh. Sipas tij, Trump mund të detyrohet të ndërhyjë me Gardën Kombëtare ose agjentë federalë.
I pyetur nëse rezultatet e zgjedhjeve përbënin një votë kundër Trumpit, Bannon tha se pakënaqësia lidhej kryesisht me luftën, rritjen e kostos së jetesës dhe inflacionin.
“Për rreth 80% të votuesve, këto ishin arsyet kryesore të vendimit të tyre. Njerëzit janë të shqetësuar për luftën dhe për faktin se nuk po arrijnë të përballojnë më kostot e jetesës”, pretendoi ai.
Bannon përmendi gjithashtu pakënaqësinë ndaj drejtuesve të kompanive të mëdha teknologjike dhe fuqisë së tyre në shoqëri. Sipas tij, kundërshtimi ndaj ndërtimit të qendrave të të dhënave është një tregues i qartë i kësaj pakënaqësie.
“Po shohim një reagim të fortë kundër qendrave të të dhënave. Të 41 projektligjet e paraqitura në shtete të ndryshme amerikane për të kufizuar ndërtimin e tyre janë miratuar”, tha Bannon.
Sa i përket fitores së demokratëve me premtime për politika ekonomike populiste, Bannon pranoi se ata kanë arritur të përdorin me sukses këtë qasje, por kundërshtoi propozimin për kujdes shëndetësor universal, duke pretenduar se ai do ta rëndonte më tej gjendjen financiare të vendit.
Bannon kishte kërkuar më herët largimin e Susie Wiles, duke e akuzuar se nuk kishte reaguar siç duhej pas humbjeve zgjedhore. Sipas tij, Shtëpia e Bardhë dukej pa drejtim dhe Trump kishte marrë informacione të pasakta për rezultatet e zgjedhjeve, si dhe për pakënaqësinë brenda bazës së tij politike.
“Problemi është se askush nuk i tregoi presidentit të vërtetën për atë që po ndodhte. Ai nuk mori informacionin e duhur për rezultatet dhe për mënyrën se si po reagonte baza e tij”, u shpreh Bannon.
Ai kritikoi gjithashtu mungesën e përparimit të ligjit “Save Act” dhe mosndërmarrjen e masave të tjera që synonin, sipas tij, çmontimin e asaj që republikanët e quajnë “Deep State”.
Bannon e cilësoi emërimin e mundshëm të Millerit si një sfidë të drejtpërdrejtë ndaj establishmentit republikan dhe demokratëve. Ai tha se demokratët do të përpiqen ta thërrasin Millerin para Kongresit dhe të nisin procedura kundër tij. Sipas Bannon, ata synojnë gjithashtu që Trump të përballet me pasoja ligjore pas përfundimit të mandatit.
Megjithatë, ai theksoi se humbjet e fundit nuk shënojnë fundin e lëvizjes MAGA, por vetëm një fazë të re të saj.
“MAGA nuk ka përfunduar. Përkundrazi, do të bëhet edhe më populiste dhe nacionaliste. Kjo është një fazë e re dhe jo fundi i lëvizjes”, deklaroi ai.
Në lidhje me zgjedhjet presidenciale të vitit 2028, ku përmenden emra si JD Vance, Ron DeSantis dhe Ted Cruz, Bannon tha se është ende herët për të diskutuar kandidatët. Ai kujtoi se edhe në zgjedhjet paraprake republikane të viteve 2015-2016, Donald Trump nuk ishte ndër emrat kryesorë në sondazhet e para.
“Është shumë herët për të folur për vitin 2028. Në atë kohë, askush nuk e konsideronte Trumpin si kandidatin kryesor. Ajo që ka rëndësi tani është të ndryshohet kursi”, përfundoi Bannon, duke theksuar se suksesi i republikanëve në zgjedhjet e ardhshme do të varet nga zgjidhja e çështjes së emigracionit në Teksas dhe përfundimi i luftës me Iranin.
/tvklan.al