Ish-konsullata kthehet në “Shtëpinë e Italisë”

Shpërndaje







20:00 04/06/2023

Godina shekullore në Shkodër do shërbejë për artin e kulturën

“Shtëpia e Italisë” në Shkodër! Kështu do të quhet godina e ish-Konsullatës Italiane në Shkodër, e para seli diplomatike që Italia hapi në historinë e saj si shtet modern!

“Ka qenë një punë e gjatë sepse është bërë një restaurim konservues, për ta ruajtur këtë godinë. Brenda pak muajsh kjo godinë do të jetë gati dhe prej atij momenti i dorëzohet qytetit, sepse këtu nuk do të rihapim konsullatën italiane por do të jetë një shtëpi e madhe për artin dhe kulturën”, u shpreh ambasadori italian, Fabrizio Bucci.

Ministrja e Kulturës Elva Margariti vlerësoi këtë si dhuratë që i jepet jo vetëm Shkodrës, por edhe gjithë Shqipërisë.

Është godinë mbi 100 vjeçare e projektuar nga Agustin Brioti, fillimisht pronë e familjes Filip Parruca, e cila ia shiti Italisë për konsullatë dhe kështu vazhdoi deri në shtator 1943 kur kapitulloi Musolini dhe nën pushtimin nazist u kthye në kuesturë!

Gjatë regjimit komunist deri në vitin 1992, kjo shërbeu shtëpi e kulturës për Shkodrën. Me ndryshimin e sistemit politik, iu rikthye Italisë si kthim prone, e cila në vitin 2000 rihapi konsullatën. Statusi i saj ndryshoi si konsullatë nderi e Italisë në Shkodër.

Klan News