Ish-krerët e UÇK-së në Hagë, Rama: Fundi do të jetë rënia e të gjitha këtyre akuzave absurde

23:12 31/05/2022

Një aktakuzë e ngritur në Prill të vitit 2020 nga Prokuroria e Gjykatës Speciale, e cila prej një viti e gjysmë ka çuar në paraburgim politikanët kosovarë Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin dhe i akuzon ata për krime lufte, duke i cilësuar si një “Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët”.

Lidhur me këtë, ka komentuar dhe kryeministri i vendit Rama, i cili tha se kjo ngjarje është një absurd i madh, fundi i së cilës është i bindur se do të jetë një rënie e të gjithë këtyre akuzave, të cilat siç i quan Rama janë absurd.

Edi Rama: Është një ngjarje e cila ka brenda një absurd shumë të madh dhe jam i bindur që do të jetë me një fund i cili nuk ka se si të jetë ndryshe përveçse riafirmim i drejtësisë së Luftës Çlirimtare të Kosovës dhe rënie e të gjitha këtyre akuzave absurde, por që do të mbetet sidoqoftë një plagë në lëkurë për të gjithë ata që janë të detyruar të kalojnë përmes atij kalvari. Me një numër vitesh marramendës dhe krahasur me atë që ndodhi me të tjerët më parë që ishin dhe në krye të makinerisë së spastrimit etnik, është surreal, është absurde dhe e paimagjinueshme.

Gjatë intervistës për “Opinion”, Rama shton se të akuzosh UÇK-në për organizatë kriminale është një gjë që shkon përtej të gjitha llojave për të mirëkuptuar atë që po ndodh.

Edi Rama: Të akuzosh UÇK-në për ndërmarrje kriminale është diçka që shkon përtej të gjitha llojeve për të kuptuar apo mirëkuptuar atë që ndodh./tvklan.al