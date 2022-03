Ish-ministri i Jashtëm rus-diplomatëve të vendit të tij: Jepni dorëheqjen!

21:44 01/03/2022

Andrei Kozyrev, ish-ministër i Jashtëm, i cili shërbeu gjatë presidencës ruse të Boris Yeltsin në vitet 1990, u bëri thirrje të gjithë diplomatëve rusë të japin dorëheqjen në shenjë proteste ndaj pushtimit të Ukrainës.

“Të dashur diplomatë rusë, ju jeni profesionistë dhe jo propagandues të rëndomtë. Kur punoja në Ministrinë e Jashtme, isha krenar për kolegët e mi. Tani është thjesht e pamundur të mbështesësh luftën e përgjakshme vëllavrasëse në Ukrainë.”

I call on all Russian diplomats to resign in protest.



Уважаемые дипломаты России, вы профессионалы а не дешёвые пропагандисты. Когда я работал в МИДе, я гордился своими коллегами. Сейчас просто нельзя поддерживать кровавую братоубийственную войну в Украине.