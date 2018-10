6 vite burg për Jankullovskën

Dënohet me 6 vite burg ish-ministrja e Brendshme maqedonase, Gordana Jankullovska. Gjykata Penale në Shkup e shpalli fajtore atë për abuzim me një tender rreth 600 mijë euro për blerjen e një automjeti tip Mercedes Benz me porosi për ish-Kryeministrin Nikolla Gruevski.

Automjeti u ble nga Ministria e Brendshme për sigurinë e ish-Kryeministrit. Por krahas çmimit të konsideruar si fiktiv me qëllime përfitimi, ish-ministrja u shpall fajtore për prishje të procedurave të tenderit. Nga hetimet rezulton se ish-kryeministri e paracaktoi personalisht automjetin, duke shkelur procedurat e përzgjedhjes me tenderim, e duke i shkaktuar shtetit dëm të konsiderueshëm ekonomik.

Jankullovska ishte mes emrave të procesit gjyqësor “Tank” që përfshinte të gjithë të akuzuarit për këtë çështje. Por ajo u gjykua në mënyrë të veçuar për shkak të shtatzënisë. Pak ditë më parë, Gjykata e Apelit la në fuqi vendimin për Gruevskin, i cili në maj u dënua me 2 vite e gjysmë burg.

