Ish-presidenti kroat vallëzoi me tre balerina, Sokol Guga rrëfen si e bindi të bëhej pjesë e “Krishtlindje në Tiranë”

Shpërndaje







18:05 26/12/2022

Albert Dumani dhe Sokol Guga ishin të ftuar këtë të hënë në emisionin “Rudina” në Tv klan, për të folur për një spektakël të organizuar me rastin e festave të fundvitit. Bëhet fjalë për spektaklin “Krishtlindje në Tiranë”, i cili vjen për të 8-in vit, duke dhuruar një atmosferë të ngrohtë e të bukur në këtë mbrëmje të veçantë.

Spektakli festiv nën moderimin e producentit Sokol Guga, juristes Eni Çobani, drejtorit të programacionit në Tv Klan, Albert Dumani dhe këngëtares Eneda Tarifa, u shndërrua në një festë të vërtetë ku të ftuar ishin emra të njohur të muzikës shqiptare por edhe asaj ndërkombëtaer. Po ashtu Sokol Guga ka treguar se ndër të ftuarit më të veçantë ishte dhe ish-presidenti kroat, i cili është një figurë shumë e dashur për shqiptarët.

Ish-presidenti kroat Stjepan Mesic ka lënë mënjan seriozitetin e politikanit dhe ka vallëzuar në këtë spektakël, ku edhe pse nuk ka rezultuar një balerinë i sukseshëm ai sërish duket se e ka shijuar këtë eksperiencë.

Sokol Guga: Kemi pasur ish-presidentin kroat Stjepan Mesic një figurë shumë e dashur për shqiptarët në një vallëzim. Një figurë shumë e dashur për të gjithë shqiptarët që i ka mbrojtur kauzat shqiptare. Ai i do shqiptarët, shqiptarët e Kosovës, të Shqipërisë dhe të rajonit. E priti ftesën me shumë kënaqësi, e madje tha “Sokol unë do jem në një intervistë“, Jo, i thash ju do jeni në një vallëzim, ju do vallëzoni me tre balerina. Sigurisht ai është një figurë shumë serioze unë e binda të vallëzoj, pa diskutim në një moshë si ai nuk mund të pretendohej që ai të ngrinte në padjeshka, por ka qenë shumë e këndshme. Me një koreofgrafi të Kozeta Bakiut dhe me veshjet e Joni Peçit është ndërtuar ky numër koreografik shumë i bukur.

Rudina Magjistari: Ai duket që e ka shijuar shumë, nuk mund të themi se ka rezultuar ndonjë balerinë shumë i sukseshëm, por duket se e ka shijuar shumë./tvklan.al