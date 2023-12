Ish-shefi i Krimeve bashkëpunëtor në një tentativë vrasjeje

15:55 22/12/2023

Arrestohet “i forti i Durrësit” Rexhep Arapi, Dedan Gjoni thirri në komisariat “objektivin”

Ish-shefi i Krimeve në komisariatin e policisë nr.6 në Tiranë, Dedan Gjoni rezulton i përfshirë në organizimin e një tjetër vrasjeje që nuk u finalizua. Pas informacioneve që dha për lëvizjet e dy vëllezërve që do të vriteshin, Gjoni dyshohet se nxori në pritë edhe një tjetër person.

Bëhet fjalë për vrasjen e Xhevdet Plakut, i njohur edhe me emrin “Akili”, i cili do të vritej në 17 shtator të 2019, por ngjarja nuk u krye. Gjoni gjatë kohës kur ndodhej në detyrë në komisariatin e Shijakut, dyshohet bashkëpunoi me tre persona të tjerë të arrestuar tashmë, për vrasjen e Plakut, i cili ka përdorur 25 identitete. Vrasja ishte porositur nga Holanda dhe ish-efektivi e thirri në komisariat objektivin. Dedan Gjoni u ka tha autorëve orën kur e lironte dhe u nisi një foto të tij, por ata u tërhoqën dhe krimi nuk ndodhi.

Pas mbylljes së hetimeve paraprake, policia i komunikoi masën e arrestit të dytë Dedan Gjonit, i cili ndodhet në paraburgimin e Fierit, pasi u arrestua 1 muaj më parë për sigurim të kushteve për të kryer vrasje. Rexhep Rapi i njohur ndryshe dhe si një nga të fortët e Durrësit, dhe nipi i tij Algert Rapi u arrestuan në Sukth. Ndërsa i katërti Dejvi Gjermeni, u arrestua në Holandë.

Rexhep Rapi rezulton emër i njohur nga autoritetet shqiptare dhe të huaja. Në nëntor të vitit 2018 u arrestua në Holandë për trafik droge së bashku me 56 persona të tjerë, anëtarë të tre bandave të tjera. Ai u ndalua dy vite më parë pasi u konstatua me armë në lokal. Hera e fundit që u ndalua ishte në 31 mars të këtij viti. Arrestimi i tij u bë për shkak se kërkohet nga autoritetet italiane, pasi e kanë dënuar me 7 vite heqje lirie, nga të cilat i kanë mbetur për të shlyer edhe 4 vite. Rexhep Rapi u shpall fajtor për organizim të paligjshëm emigracioni.

Shënjestra e atentatit, Xhevdet Plaku, apo “Akili” siç njihet edhe ndryshe që përdorte 25 identitete konsiderohet si kreu i një grupi kriminal që e drejtonte nga Amsterdami, dhe pakove iu vinte emra sipas cilësisë së mallit që kishte brenda. Zakonisht emra të markave të shtrenjtave të drogës duke nënkuptuar cilësinë e lartë të saj.

Vrasja e Xhevdet Plakut, dyshohet se ishte porositur si hakmarrje, pasi ai ishte një prej të akuzuarve për vrasjen e Sali Rapit ngjarje e ndodhur në 2014 në Itali. Për operacionin reagoi edhe ministri i Brendshëm Taulant Balla, i cili shkruan se goditja do të vijojë, dhe deri më tani janë arrestuar dhe proceduar 339 punonjës policie.

