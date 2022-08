Ish-Sigurimsat jashtë politikës, PS harton draftin

19:50 18/08/2022

Skanimi do realizohet nga Autoriteti i Dosjeve

Socialistët e kanë përfunduar tashmë draftin me amendimet e Ligjit të Dekriminalizimit, ku do të sanksionohet ndalimi i kandidimit, si dhe përfundimi i mandatit në rastet kur funksionarë publikë në detyrë ose deputetë, që rezultojnë ish-bashkëpunëtorë të Sigurimit të Shtetit.

“Personave që janë duke ushtruar funksione të larta publike nga ato që përcaktohen në pikat 1 dhe 2 të këtij neni dhe provohen nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit se kanë qenë bashkëpunëtorë ose të favorizuar të ish-Sigurimit të Shtetit u ndërpritet mandati dhe shkarkohen nga detyra për këtë shkak ligjor dhe sipas procedurës përkatëse të shkarkimit të përcaktuar nga neni 10 ose neni 13 i këtij ligji”.

Verifikimi i të dhënave do të bëhet me iniciativën e Autoritetit të Dosjeve që do të ngarkohet nga ligji që të skanojë të gjithë politikanët që kandidojnë për poste publike, ose janë në detyrë, nëse kanë qenë ish-bashkëpunëtorë të Sigurimit të Shtetit, ose të favorizuar të ish-Sigurimit.

“Nuk mund të kandidojnë dhe as të zgjidhen deputetë në Kuvendin e Shqipërisë, kryetar bashkie apo këshilltar në këshillin bashkiak, dhe në çdo rast nuk mund të marrin një funksion me votim nga Kuvendi, përfshirë funksionin e Kryeministrit apo anëtarit të Këshillit të Ministrave, apo me votim nga këshillat bashkiakë ose të qarkut, personat të cilët provohen nga Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, se kanë qenë bashkëpunëtorë ose të favorizuar të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të ligjit nr.45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

Por në sitën e Autoritetit nuk do të kalojnë vetëm politikanët, por dhe një sërë zyrtarësh të tjerë, përfshirë dhe gjyqtarët, prokurorë, zv/ministra, prefektë, si dhe funksionarë të tjerë të lartë.

Iniciativa ligjore e socialistëve lindi pas denoncimit në Autoritetin e Dosjeve për një funksionar të lartë publik me inicialet I.M si bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit, e që pretendohet se është ish-Presidenti Ilir Meta. Për këtë nismë kërkohet ndryshim kushtetuese, ndaj socialistëve i duhen votat e opozitës në parlament.

