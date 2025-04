Ish-Uzina e Autotraktorëve është pjesë e planit për rijetëzimin industrisë së prodhimit të armëve dhe makinerive ushtarake. Projekti i prezantuar nga Kryeministri përpara banorëve të Shkozës ku ngrihet kjo uzinë, parashikon prodhimin e uniformave dhe montimin e mjeteve të blinduara, transportuesve të artilerisë, zjarrfikëseve dhe autoambulancave

“Synimi ynë është që të ndërtojmë një rrjet të plotë të prodhimit në vend për nevojat e Forcave tona të Armatosura, por edhe për eksport”, shprehet Rama.

Projekti për shumicën socialiste është premtues jo vetëm për rritjen e të ardhurave të buxhetit, por dhe gjeneron punësime.

“Të krijohen vende të reja pune të mirëpaguara”, thekson Rama.

Qëllimi i prezantimit në këtë moment sipas Ramës nuk është për qëllime elektorale, por për të informuar banorët të cilët janë keqinformuar.

“Ishte detyrim ynë që t’ju sqaronim nga afër, që të mos zhvillohet më tej gjithë ajo teori konspiracioni që këtu do krijohet një vatër rreziku për jetën e njerëzve”, shprehet kryeministri.

Kryeministri debatoi gjatë me një nga banorët që veç problemeve me infrastrukturën e lagjes pohoi se kishte dhënë para për të legalizuar ndërtimin e tij pa leje.

“Në qoftë se ty dikush të ka kërkuar të paguash, ai do të paguajë. Mbaroi muhabeti, por ti do ta tregosh se kush është. Ne do të jemi miq bashkë se ne do t’i shkojmë deri në fund një çështje korrupsioni. Nuk kam ardhur këtu për të bërë fushatë, por ty do të të kthej me partinë time”, tha Rama.

Debat që vazhdoi dhe pas takimit.

Tv Klan