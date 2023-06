“Isha aty kur lindi Dua Lipa”, grimierja zbulon lidhjen e veçantë me familjet e dy yjeve botërorë

18:24 16/06/2023

Rezarta Galica është grimiere nga Kosova, fama dhe talenti i së cilës kanë mundur t’i hapin rrugën deri në SHBA. Takimi i parë me fotografin Fadil Berisha i çeli dyert e suksesit dhe kontaktet e bashkëpunimin me emra të famshëm.

Mes këtyre të fundit janë edhe emra si Rita Ora e Dua Lipa, dy artistet me famë botërore. Rezarta tregon për “Rudina” në Tv Klan se i njeh vajzat që prej kohës kur jetonin në Londër dhe ka marrëdhënie të mira familjare e miqësore.

Rezarta Galica: Rita Ora dhe Dua janë shqiptare dhe ne ku kemi shkuar të jetojmë në Londër ka qenë fundi i ’80. Ne kemi edhe lidhje familjare sepse motra e vëllai im janë shokë e shoqe të prindërve të Duas. Kur ka lindur Dua unë kam qenë aty.

Rudina Magjistari: Ke qenë aty?

Rezarta Galica: Njëkohësisht edhe Rita, ajo ka jetuar ku ka jetuar edhe tezja ime, dajat, krejt familja ime është në Londër. Unë jam shoqe e mirë me shoqet e motrës së Ritës, me motrën e Ritës. Gjithashtu e kanë ditur që jam make up artist dhe pak a shumë më njohin si njeri, e dinë se çfarë pune kam dhe më kanë ftuar kur kanë pasur nevojë. Për shembull, puna e parë që ka qenë ishte ditëlindja e Ritës, ka qenë në fillimet e Ritës dhe ne kemi shkuar në një vilë që e kishte marrë me qera. Aty iu kam bërë make up të gjithëve. Më pas kur ka patur videoklipin “Shine Your Light” në Prishtinë…

Rudina Magjistari: E ke grimuar ti aty?

Rezarta Galica: Unë krejt kastin dhe ka qenë një make up artist aty i dedikuar vetëm për Ritën dhe unë jam marrë me gjithë të tjerët./tvklan.al