“Isha me gjilpëra”, Melisa komenton performancën e shkuar: Nuk e prisja injorimin e Ilirit, ndihem sikur…

21:29 07/11/2022

Në klipin e saj përmbledhës të javës në “Dance Albania” në Tv Klan, Melisa Lleshi shpjegon se në natën e shtatë të spektaklit ishte e sëmurë dhe ka qenë me injeksione.

Melisa Lleshi: Isha me gjilpëra gjatë gjithë javës, papritmas para performancës më zuri një dhimbje nga ana e majtë. Nuk e dija fiks ishte muskulare apo ishte ana e zemrës. Nuk doja t’i jepja vëmendje në ato momente problemeve të mia shëndetësore. Nuk doja ta përdorja si justifikim. Me gjilpëra apo pa gjilpëra unë dola aty dhe dhashë më të mirën time.

Më tej, konkurrentja u ndal te komenti i Ermal Mamaqit, që i tha se pa “balet kamasutra”.

Melisa Lleshi: Po të tregoja kamasutrën ai do pendohej për pikët që dha. Unë pres të bëjmë kamasutrën e dytë me…çfarë t’i them unë.

Komenti i saj ndaj Ilir Shaqirit, të cilin e cilësoi “e ardhmja”, Lleshi e sqaroi se për çfarë e kishte fjalën.

Melisa Lleshi: Më erdhi një injorim nga ana e tij që nuk e prisja. Përderisa jam në “Dance”, e tashmja ime është Iliri që është ndër më të mirët koreografë. Është thjesht një vlerësim, asgjë më tepër.

Nën filtrin e saj nuk “shpëtoi” as Klaudia Pepa, e cila u shpreh se “nuk e njihte”. Fjalët e jurisë janë perceptuar nga Melisa sikur “duan ta ulin”, por nuk e kanë shuar këmbënguljen e saj për të garuar.

Melisa Lleshi: Nga ana e jurisë po ndihem pak sikur duan të më ulin. Klaudia u shpreh që nuk më njihte. Mund ta kursente atë koment. Unë e dua kërcimin dhe do qëndroj shumë gjatë aty, do qëndroj me dhunë aty brenda./tvklan.al