“Isha në një moment financiar jo të mirë”, balerina e TKOB: Nuk kisha çfarë dhurate t’i bëja shoqes dhe…

14:37 10/12/2022

“Tierr goes urban” ishte linja më e re e veshjeve e shfaqur gjatë kësaj jave, kuruar nga stilistja Rolanda Balla. Një event ku “Jo Vetëm Modë” në Tv Klan ishte e pranishme për të ndjekur nga afër jo vetëm pjesët e bukura të qepura me kujdes, por dhe për të perceptuar pak nga shija që la tek të pranishmit.

Balerina Isida Mollaymeri ndau kujtimin e saj me stilisten, me të cilën ka pasur shumë bashkëpunime përgjatë viteve. Ai që balerina e TKOB veçon është një krijim në një moment jo shumë të favorshëm financiar, i cili realizoi dy vepra të mira.

Isida Mollaymeri: Unë kam pasur shumë bashkëpunime në fakt, por atë që do veçoja ka qenë para nja 5 vjetësh, kanë qenë palltot me xhins. Unë në fakt i kërkova Rolandës vetëm një pallto me xhins pasi unë nuk kisha çfarë dhurate t’i bëja shoqes sime sepse isha në një moment financiar jo të mirë kështu që ajo përqafoi direkt idenë time, më bëri të mundur përveçse që unë t’i bëja dhuratë shoqes time dhe ajo të bënte një koleksion me xhinse.

Ishin xhinse të marra nga e gjithë shoqëria ime shokë edhe shoqe dhe me ato xhinse u bënë jo një pallto, por u bënë dy. Rolanda më bëri dhuratë edhe mua një pallto përveçse shoqes time që unë nuk kisha mundësi t’ia bëja këtë dhuratë dhe kjo gjë më ka mbetur si kujtim shumë i mirë. E forta fare ishte që pas 4 vitesh më vonë, Dolce & Gabbana nxori të njëjtin koleksion dhe ishte po me xhinse, po njësoj siç ishin palltot që ne kishim bërë 5 vjet më parë./tvklan.al