ISHP: Covid, në vjeshtë virus endemik

Covid, në vjeshtë virus endemik

16:43 12/03/2022

Bie me 40% incidenca e tij në Shqipëri

Rastet e reja me koronavirus nuk i kanë kapërcyer 100 në 24 orë në javën e fundit. Instituti i Shëndetit Publik thotë se piku kaloi në Janar dhe tani shifrat janë çdo ditë në ulje.

“Kemi një ulje të incidencës. Ka qenë 145 në dy javët pararendëse dhe aktualisht në dy javët aktuale jemi në nivelin e 47 raste për 100 mijë banorë”.

Ekspertet besojnë se pandemia do të marre fund vetëm në vjeshtë.

“Aktiviteti aktual i Covid po përvijon me këto ritme të ulëta. Parashikohet që të përvijohet me ritme të ulëta të hasjes së rasteve pozitive, por gjithsesi mbetet gjithçka duke u vlerësuar dhe monitoruar. Covid do jetë, shpresojmë që në vjeshtë të jetë një infeksion respirator endemik si në të gjitha vendet e tjera”.

Raste të infektuar me koronavirus ka të shpërndara në të gjithë Shqipërinë, duke përjashtuar 7 bashki të cilat rezultojnë “Covid free”.

