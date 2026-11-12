Një sulm ajror izraelit ndaj një ndërtese në spitalin Nasser, në jug të Rripit të Gazës, ka shkaktuar të paktën gjashtë viktima dhe 20 të plagosur në orët e para të së enjtes (12 nëntor). Mes viktimave është edhe një kirurg, bëri të ditur një zëdhënës i Mbrojtjes Civile në Gaza.
Ushtria izraelite deklaroi se objektiv i sulmit ishte një drejtues i lartë i Hamasit dhe disa anëtarë të tjerë të krahut të armatosur të organizatës, të cilët, sipas ushtrisë, vepronin brenda spitalit në Khan Younis.
Në një deklaratë, ushtria akuzoi Hamasin se po përdorte kompleksin spitalor si qendër komanduese për operacione ushtarake, duke pretenduar se aty ruheshin armë, funksiononin dhoma për drejtimin dhe koordinimin e operacioneve, si dhe përdoreshin ambiente të spitalit si pika vëzhgimi dhe strehimi për luftëtarët.
Zëdhënësi i Mbrojtjes Civile në Gaza, Mahmoud Basal, tha se sulmi goditi departamentin e kirurgjisë, duke shkaktuar dëme të mëdha. Mjekët identifikuan kirurgun e vrarë si Rezik Abushira.
Dëmet në godinën e spitalit janë të konsiderueshme, me mbeturina dhe mobilie të shpërndara nëpër dhoma, si dhe kabllo që vareshin nga tavanet e dëmtuara. Të plagosurit janë transportuar me barela mes korridoreve të mbushura me rrënoja, ndërsa disa të tjerë janë ndihmuar të largohen në këmbë.
Një zëdhënës i Hamasit e dënoi sulmin, duke e cilësuar atë si një “krim të plotë lufte”.
Izraeli ka shtuar sulmet në Rripin e Gazës, duke argumentuar se Hamasi po përpiqet të riorganizohet dhe të rindërtojë arsenalin e tij ushtarak. Nga ana tjetër, Hamasi thotë se mbetet i angazhuar ndaj armëpushimit të arritur një vit më parë dhe akuzon Izraelin se po përpiqet ta minojë marrëveshjen.
Sipas autoriteteve shëndetësore në Gaza, të paktën 1,600 palestinezë janë vrarë nga sulmet izraelite që prej arritjes së marrëveshjes së armëpushimit. Izraeli, nga ana e tij, thotë se gjatë kësaj periudhe janë vrarë katër ushtarë të tij.
Autoritetet shëndetësore në Gaza raportojnë gjithashtu se më shumë se 74 mijë persona janë vrarë që nga nisja e ofensivës izraelite në tetor të vitit 2023. Izraeli e nisi atë pas sulmit të udhëhequr nga militantët e Hamasit në jug të vendit, ku, sipas autoriteteve izraelite, u vranë rreth 1,200 persona.