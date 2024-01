“Ishte dashuri me shikim të parë”, Ledia Halili Purellku: Si u njoha rastësisht me bashkëshortin

18:38 18/01/2024

Këtë të enjte në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ka qenë e ftuar këngëtarja e njohur, Ledia Halili Purellku, e cila prej vitesh është shkëputur nga ekrani, por sot, ajo u rikthye ekskluzivisht tek ne për të folur rreth këngës që i ka dedikuar djalit.

Ajo gjithashtu rrëfeu edhe pjesë nga jeta e saj. Këngëtarja ndau në studio momentin e parë kur është takuar me bashkëshortin, në një dasmë, në qytetin e Kërçovës. Ledia u shpreh, se dashuria e tyre ka qenë me shikim të parë, e kaq ka mjaftuar që ata të lidhnin jetën me njëri-tjetrin.

Ledia Halili Purellku: Rrugëtimi im, shkoi drejt rrugës së Amerikës dhe aty ku unë njoha bashkëshortin tim, në qytetin e Kërçovës.

Rudina Magjistari: Jeni njohur në Kërçovë?

Ledia Halili Purellku: Në Kërçovë, kam qenë duke kënduar në një dasmë dhe aty jemi njohur rastësisht. Aty nisi rrugëtimi bashkë me ne të dy.

Rudina Magjistari: Cili është profesioni i tij? Ka lidhje me muzikën apo… ?

Ledia Halili Purellku: Jo, jo, ka biznesin e tij në Amerikë përreth 40 vite.

Rudina Magjistari: Pra ai kishte ardhur nga Shtetet e Bashkuara në Kërçovë, në dasmë, i ftuar në dasmë?

Ledia Halili Purellku: I ftuar në dasmë, krejt rastësisht, edhe u pamë. U interesua: “Kush është kjo vajzë që po këndon?” dhe i thanë: “Është mbesa e Merita Halilit”. Edhe kështu filloi rrugëtimi. Më tregon: “Si e ke emrin”, i them: “Ledia”. Tha: “Sa vjeçare je”, edhe unë i them moshën. Dhe ashtu nga pak filloi ai rrugëtimi. Ishte dashuri me shikim të parë. Ai më pa dhe unë me të vërtetë e pashë dhe u pëlqyem me njëri-tjetrin.

Rudina Magjistari: Vendosët të lidhnit jetën bashkë dhe sigurisht ta ndiqni atë në Shtetet e Bashkuara, por më herët më duket ke pasur një ndalesë në Zvicër?

Ledia Halili Purellku: Po, përpara se të njihja bashkëshortin tim, kam kënduar në Zvicër. Kemi kënduar në Gjermani, në Austri, nëpër të gjithë vendet ku janë të gjithë shqiptarët, me kombësi shqiptare, për të kënduar për 8 Marsin, për dasma, për evnte të ndryshme. Më pas u shkëputa për në Amerikë dhe aty nisi rrugëtimi i mëmësisë.

Rudina Magjistari: Prej sa vitesh jeton tashmë në Shtetet e Bashkuara?

Ledia Halili Purellku: 7 vite. 7 vite që jam shkëputur nga Shqipëria, por jo me zemër, asnjëherë! /tvklan.al