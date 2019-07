Ishte dënuar me 13 vjet burg në Itali, kapet 48- vjeçari

Një 48- vjeçar ka rënë në pranga nga policia e qytetit të Durrësit pasi ishte në kërkim ndërkombëtar për trafik droge. Ai ishte dënuar 13 vjet e 4 muaj burg për trafik të lëndëve narkotike, të kryer në bashkëpunim. 48-vjeçari u kap pas punës kërkimore të Policisë Durrës dhe Interpol Tiranës.

Njoftimi i policisë

Arrestohet një shtetas shqiptar me qëllim ekstradimi drejt Italisë, i dënuar me 13 vjet e 4 muaj burgim, për kryerjen e veprës penale “Trafikim i lëndëve narkotike, kryer në bashkëpunim ”.

Specialistët për Hetimin e Narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës, në bashkëpunim me Interpol Tirana dhe me Zyrën e Interforcës të Policisë italiane, pas informacioneve të marra dhe një pune të mirë organizuar, arrestuan përkohësisht me qëllim ekstradimi drejt Italisë shtetasin shqiptar të shpallur në kërkim ndërkombëtar:• A.D., 48 vjeç, banues në Durrës.

Shtetasi A.D., ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata Parto/Itali, më datë 27.06.2019, e ka dënuar me 13 vjet e 4 muaj burgim për kryerjen e veprës penale “Trafikim i lëndëve narkotike, kryer në bashkëpunim “.

Materialet hetimore i kaluan Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës për veprime të mëtejshme./tvklan.al