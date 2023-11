Ishte planifikuar për të hënën, anulohet mbledhja e Këshillit Kombëtar të Integrimit

19:47 10/11/2023

Të hënën në orën 12:00 ishte planifikuar mbledhja e Këshillit Kombëtar të Integrimit, ku pritej që i ngarkuari me Punë i Delegacionit të BE Luigi Soreca të prezantonte Progres-Raportin e BE për Shqipërinë për vitin 2023.

Përmes një emaili zyrtar anëtarët janë njoftuar se mbledhja e planifikuar anulohet.

Këshilli Kombëtar i Integrimit bashkëdrejtohet nga deputetja demokrate Jorida Tabaku dhe deputeti socialist Toni Gogu.

Bëhet e ditur se anulimi është bërë me kërkesë të Tabakut.

