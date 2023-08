“Iso mbi kalldrëm” në Gjirokastër

17:49 28/08/2023

Turistët e huaj bëhen pjesë e polifonisë në qafën e Pazarit

Pavarësisht moshës, Petro Qirko vazhdon të këndojë polifoni. Ai është 85 vjeç dhe që i vogël nuk e ka lënë këngën labe.

Ai ishte pjesëmarrës edhe në festivalin folklorik të Qershorit në Gjirokastër ndërsa është bërë pjesë edhe i aktivitetit Iso mbi Kalldrëm. Vlerëson këtë organizim të bashkisë Gjirokastër.

“Edhe festivali i Gjirokastrës sivjet bëri një jehonë shumë të mirë dhe ngjalli polifoninë shqiptare sidomos në rrugë, por edhe gjithë shqipëria që morri pjesë e ngjalli, por duhet akoma më shumë.”

I moshuari nga fshati Mashkullorë thotë se do të vijojë të këndojë duke marrë pjesë në aktivitete të tjera.

“Ne do vazhdjmë edhe un me sa të kem mundësi në festivale të ardhshme dhe kudo do të mobilizoj të rinjtë që të vazhdojë tradita.”

Pazari i Gjirokastrës edhe këtë fundjavë u pushtua nga kënga labe. Organizimi tërhoqi vëmendjen e turistëve të huaj të cilët janë në qytetin e gurtë këto ditë të fundit të gushtit.

Sipas organizatorëve, gjatë këtyre javëve ka patur vizitorë që kanë kënduar polifoni.

“Ky aktivitet mesa kemi parë është pritur shumë mirë sepse ato janë shumë kurrioz, rinë dëgjojnë këngët e tyre por edhe grupe që kanë performuar në valle kanë kërcyer së bashku më ta.”

Iso mbi Kalldrëm është zhvilluar gjatë muajit Gusht në qytetin e gurtë ndërsa do të zgjasë edhe një fundjavë tjetër. Gjatë kësaj periudhe pjesë e organizimit janë bërë grupe nga të gjitha fshatrat e bashkisë së Gjirokastrës.

