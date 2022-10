Itali, ndryshimet në ligjin e basteve sportive

23:14 28/10/2022

Deri në 50 mijë euro mundësia e fitimit për një skedinë

Këtë të premte në Itali hyn në fuqi dekreti me ndryshime në ligjin e basteve. Sikurse raportojnë mediat vendase, është rritur mundësia e fitimit deri në 50 mijë eruro nga 10 që ishte më parë për kuotat fikse.

Janë aprovuar gjithashtu edhe dispozita të tjera më teknike sa i takon këtij sektori. Kompanitë e basteve do të kenë gjithashtu mundësinë e rinegociimit me lojtarët para përfundimit të garës. Në këtë rast do të ulet kuota e fitimit, por do të jetë mundësia e përfitimit cfarë do që të ndodhë në eventin sportiv.

Gjithashtu do të jetë mundësia e pranimit të basteve të shumëfishta në atë që quhet asian handicap, një mënyrë basti e importuar nga asia e largët. E shpjeguar me pak fjalë është se kompanitë e basteve mund t’i atribuojnë avantazh ose dizavantazh një skuadre për të krijuar mundësinë e ofrimit të kuotave më të mira.

Një pikë e rëndësishme e ligjit është edhe korrigjimi i gabimit me kuotat e basteve që jo në pak raste ka sjellë humbje të mëdha për kompanitë.

Sa i takon basteve fikse për një skedinë shuma e parave nuk mund të jetë më pak se një euro. Më parë ishte 2 euro por duke parë vështirësitë ekonomike krijohet kjo mundësi më shumë për lojtarët.

