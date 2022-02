Itali-Shqipëri, marrëveshje për diploma të dyfishta

17:21 07/02/2022

Rama: Ndërkombëtarizojmë universitetet tona

Italia dhe Shqipëri do të japin diploma të dyfishta për studentët në disa degë. Për të bërë të mundur këtë janë nënshkruar disa marrëveshje midis Universitetit të Tuscia-s në Itali dhe universiteteve shqiptare.

I pranishëm në takimin mes rektorëve, ishte edhe kreu i qeverisë Edi Rama, i shoqëruar nga ministrja e Arsimit dhe ajo e Shëndetësisë.

“Për ne tani është e rëndësishme të shohim dhe të shfrytëzojmë të gjitha hapësirat për të ndërkombëtarizuar më shumë universitetet tona, për t’u dhënë të rinjve shqiptarë, por edhe të rinjve të tjerë në rajonin tonë dhe pse jo, të rinjve italianë, pra, për t’u dhënë atyre mundësinë për të studiuar në Shqipëri dhe për të pasur në dispozicion programe dhe një cilësi të ngjashme me atë që kanë në Itali”.

Rama theksoi se për të vënë në jetë sa më shpejt këto marrëveshje, duhet t’ju jepet më shumë pushtet universiteteve.

“Në këtë rast, duhet t’i japim më shumë forcë e pushtet botës së universiteteve, profesorëve, lektorëve, studentëve sepse në fund të fundit atyre do t’u duhet të zbatojnë atë që në ligj del sepse nëse ligjet ne do t’i mbajmë peng, të gjitha dhomave apo kthinave apo korridoreve apo paragrafëve të ligjeve, atëherë nuk do të shërbejë për asgjë”.

Pavarësisht sfidave të ndryshme që kanë universitetet italiane dhe ato shqiptare për kreun e qeverisë, largimi i të rinjve është një problem i përbashkët që i duhet dhënë zgjidhje.

