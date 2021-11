Italia gjobit Apple dhe Google me shumën marramendëse - Tv Klan

Italia gjobit Apple dhe Google me shumën marramendëse

Shpërndaje







14:42 27/11/2021

Apple dhe Google janë gjobitur me 10 milionë euro secila nga autoriteti italian i konkurrencës dhe tregut (AGCM), i cili ka zbuluar se ata nuk u kanë ofruar përdoruesve të tyre informacion të mjaftueshëm të qartë mbi përdorimet komerciale të të dhënave të tyre – duke shkelur kodin e konsumatorit të vendit.

Rregullatori gjithashtu akuzon palën për vendosjen e praktikave “agresive” për të shtyrë përdoruesit të pranojnë përpunimin komercial.

Apple dhe Google u kontaktuan të dy për një përgjigje ndaj sanksionit të ACGM, gjë për të cilin thanë se do të apelojnë.

Google akuzohet se ka lënë mënjanë informacionin përkatës në fazën e krijimit të llogarisë ndërsa konsumatorët po përdorin shërbimet e tij – informacioni që rregullatori thotë se duhet të sigurojë në mënyrë që njerëzit të vendosin nëse do të pranojnë ose jo përdorimin e të dhënave të tyre për qëllime komerciale.

AGCM ka akuzuar gjithashtu Apple për dështimin në ofrimin e menjëhershëm të përdoruesve me informacion të qartë se si i përdor informacionet e tyre komercialisht kur ata krijojnë një Apple ID ose kur hyjnë në dyqanet e saj dixhitale, siç është App Store.

Rregullatori italian ka bashkuar praktikat e të dyja kompanive në një deklaratë për shtyp duke njoftuar sanksionet e akuzuar secilën si agresive në nxitjen e kushteve tregtare vetë-shërbyese për përdoruesit e tyre përkatës, veçanërisht në fazën e krijimit të llogarisë.

Në një deklaratë, Apple hodhi poshtë akuzën e ACGM – duke shkruar:

“Ne besojmë se këndvështrimi i Autoritetit Italian të Konkurrencës është i gabuar dhe do të apelojë vendimin. Apple ka një angazhim afatgjatë për privatësinë e përdoruesve tanë dhe ne punojmë jashtëzakonisht shumë për të dizajnuar produkte dhe veçori që mbrojnë të dhënat e klientit. Ne ofrojmë transparencë dhe kontroll lider në industri për të gjithë përdoruesit, në mënyrë që ata të mund të zgjedhin se çfarë informacioni të ndajnë ose jo, dhe si të përdoret.”

Një zëdhënëse e Google gjithashtu nuk u pajtua me akuzat, duke njoftuar përmes këtë deklarate:

“Ne kemi praktika transparente dhe të drejta për t’u ofruar përdoruesve tanë mjete të dobishme dhe informacion të qartë për përdorimin e tyre. Ne u japim njerëzve kontrolle të thjeshta për të menaxhuar informacionin e tyre dhe për të kufizuar përdorimin e të dhënave personale, dhe ne punojmë shumë për të qenë plotësisht në përputhje me rregullat e mbrojtjes së konsumatorit. Ne nuk jemi dakord me vendimin e Autoritetit dhe do të apelojmë.”/tvklan.al