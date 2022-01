Italia “Green Pass” për avokatët e magjistratët

Shpërndaje







21:10 08/01/2022

Në mungesë të vaksinës, kjo kategori s’do lejohet në zyrat e drejtësisë

Qeveria italiane zgjeron më tej kategorinë e personave që duhet të paraqiten në punë me certifikatën e vaksinimit apo siç njihet ndryshe “Green Pass”. Me dekretin e ri avokatët dhe magjistratët nuk do të mund të hyjnë më në zyrat e drejtësisë pa qenë të pajisur me “Green Pass”.

Po ashtu detyrimi i certifikatës së vaksinimit shtrihet edhe te ekspertët e fushës së drejtësisë në Itali. Qeveria italiane për shkak të përkeqësimit të situatës nga koronavirusi ka vendosur që pensionistët dhe të papunët mbi 50 vjeç do të kenë afat deri më 1 shkurt për të marrë të paktën dozën e parë të vaksinës anti-Covid.

Personat që nuk respektojnë masat do të gjobiten me 100 euro, ndërsa ata që do të shkojnë në punë pa u vaksinuar do të gjobiten me 1500 euro. Për të 11-ën javë radhazi në Itali ka patur një rritje të shpejtë të rasteve pozitive me koronavirus. Sipas autoriteteve italiane ka pasur një rritje të incidencës javore në të gjitha grupmoshat, e cila në javën e fundit ka arritur vlerat që i kalonin 500 raste për 100 mijë banorë.

Klan News