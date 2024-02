Italia i bën dhuratën simbolike Irakut, një statujë të printuar në 3D

16:42 13/02/2024

Italia i ka dhuruar Irakut një statujë të rindërtuar të epokës asiriane.

E ndërtuar në shekullin IX para Krishtit, statuja 5 metra e lartë e quajtur “Demi i Nimrudit” u shkatërrua nga ISIS në 2015 përpara se artizanët italianë të bënin një kopje të monumentit duke përdorur teknologjinë e printimit 3D.

Kopja e cila më parë është ekspozuar në Koloseun romak dhe në zyrat qendrore të UNESCO-s në Paris, tashmë është vendosur përgjithmonë në hyrje të Muzeut Basrah në Basra, Irak.

“Italia është në vijën e parë të ruajtjes së trashëgimisë kulturore sepse është shpirti i një kombi dhe simbolizon historinë e tij”, tha ministri italian i Kulturës, Gennaro Sangiuliano në ceremoninë e inagurimit. “Si rrjedhojë do të vazhdojë të bëjë çdo përpjekje për të përparuar bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe do të punojë për përforcimin e trashëgimisë së njerëzimit”.

Qyteti i lashtë i Nimrudit, pranë Mosulit modern ka qenë kryeqyteti mahnitës i Ashurnasirpal II, mbretit asirian që ndërtoi një pallat madhështor të dekoruar me bas-relieve dhe statuja luanësh e demash me krahë dhe koka njerëzish me mjekër.

ISIS hyri me forcë në sitin arkeologjin në vitin 2015 dhe shkatërroi artifaktet e vyra me buldozerë e eksplozivë. “Demi i Nimrudit” i cili u shkatërrua në këtë vend, është simbol i qytetërimit asirian./tvklan.al