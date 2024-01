Italia kundërshton Greqinë për veton

15:57 18/01/2024

Çështja ‘Beleri’ mollë sherri për negociatat

Çështja e Fredi Belerit, për të cilin Athina zyrtare kërkon që të lejohet të betohet si kryetar i zgjedhur i bashkisë së Himarës po mban të bllokuar nisjen e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë. Pas Gjermanisë e Spanjës është Italia që ka vënë nën presion Greqinë për të lejuar mbajtjen e Konferencës së Dyte Ndërqeveritare për vendin tonë.

Gazeta greke “Kathimerini” në një artikull shkruan se “Athina nuk ka pranuar përfundimin e një marrëveshjeje të BE-së me Shqipërinë për mbrojtjen dhe sigurinë”.

Pak ditë më parë në Bruksel u mbajt një takim në nivel teknik me synim lidhjen e disa marrëveshjeve në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë brenda BE-së, por dhe me shtete të tjera jashtë unionit, përkatësisht me Kanadanë, Japoninë, Ganën, Moldavinë, Norvegjinë dhe Korenë e Jugut.

Në këtë takim pala greke shprehu kundërshtime për Shqipërinë duke apeluar që vendi ynë paraprakisht duhet të garantojë respektimin e shtetit të së drejtës.

Në këtë kontekst, pala greke kundërpropozoi që shteti më i përshtatshëm, që është dhe aspirant për të hyrë në BE, për të lidhur një marrëveshje në fushën e mbrojtjes me Bashkimin Europian, të jetë Maqedonia e Veriut. Ky një karshilllëk i hapur me autoritetet shqiptare që këmbëngulin që për çështjen Beleri vendosin institucionet e reja të drejtësisë ku qeveria Rama nuk ka asnjë ndikim dhe ku ajo nuk ka ndërmend që të ndërhyje.

Megjithatë, propozimi i Greqisë për Maqedoninë e Veriut nuk u pranua pasi Italia shprehu mbështetje shumë të fortë për Tiranën zyrtare.

Në këtë pikë pati dhe përplasje mes Greqisë dhe Italisë për shkak të qëndrimit të palëve dhe mbështetjes që Italia po i jep Shqipërisë.

