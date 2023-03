Italia pret Anglinë në Napoli

23:58 22/03/2023

Të dyja kombëtaret përballen ne stadiumin “Maradona” në sfidën e parë kualifikuese të Euro 2024

Anglia dhe Italia i dhanë fund përgatitjeve për sfidën e parë në kualifikueset e Euro 2024, që do të zhvillohet në mbrëmjen e së enjtes në Napoli.

“Tre luanët” dhe “të kaltrit” janë në Grupin C, së bashku me Ukrainën, Malin e Zi dhe Maltën, e do të luftojnë për të siguruar pjesëmarrjen në Kampionatin Evropian që do të mbahet në Gjermani.

Të dyja kombëtaret u përballën në finalen e Euro 2020 në stadiumin “Uembli”, me Italinë që u shpall fituese e trofeut, duke mposhtur Anglinë 3-2 me penallti, pasi sfida përfundoi 1-1.

Por në vazhdim, te “të kaltrit” kanë munguar rezultatet pozitive, ndërsa kombëtarja e drejtuar nga Roberto Mançini dështoi që të kualifikohej për në Kupën e Botës Katar 2022.

Italia nuk ka humbur një sfidë në kualifikueset e Europianit që prej 24 vitesh, kur Danimarka e mposhti 3-2 në 1999.

Por vendasit do të mbështeten nga tifozëria e zjarrtë napolitane, e sigurisht atmosfera e ngrohtë do të jetë një problem më shumë për ekipin e Gareth Southgate.

