Italia 'tremb' kundërshtarët në Euro2024

21:43 09/02/2024

Dy miqësore luksi në muajin Qershor para përballjes me Shqipërinë

Katër miqësore luksi për tu përgatitur siç duhet për mbrojtjen e titullit si kampion Europe. Ky është ajo që ka projektuar kombëtarja e Italisë, rivalët e parë të Shqipërisë në turneun që do të mbahet mes qershorit dhe korrikut në Gjermani.

Pasi gjeti akordin me dy kombëtare të Amerikës së Jugut, si Ekuadori dhe Venezuela, tashmë ekipi i teknikut Luciano Spalleti do të mas forcat me dy Europiane. Në Bolonja, Axurrët do të presin Turqinë, një takim i programuar për tu luajtur më 4 qershor.



Por, testet para debutimit në kampionatin Europian nuk do të përfundojnë me kaq për kombëtaren italiane. Vetëm një javë para sfidës me Shqipërinë, kampionët e Europës do të presin Bosnje-Hercegovinën në Empoli. Bilanci flet në favor të Italisë, pasi në 5 precedentët e mëparshëm ka arritur të fitojë 3 herë, një barazim dhe një humbje.



Sfida me 4 rivalë të fortë për Italinë, teste ku Spalletti do të tentojë për të krijuar një ide më të qartë për listën prej 23 lojtarësh që do të ketë në Euro2024. Pikërisht këta futbollistë do të jenë në dispozicion të tij për duelin e 8 qershorit ndaj boshnjakëve, pasi sipas rregullores së UEFA-s, lista e të grumbulluarve për kampionatin Europian ka afat dorëzimi deri më 7 qershor.

Takimi Itali-Shqipëri do luhet më 15 qershor në Dortmund, përballje që transmetohet falas në televizionin kombëtar “Klan”, ashtu siç takimet më të forta të turneut gjerman.