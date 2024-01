Italianët në Durrës jo vetëm për pushime/ Këngëtarja italiane jeton me familjen në qytetin bregdetar

16:00 13/01/2024

Ndonëse sezoni turistik është përmbyllur tashmë, italianët që u renditën të dytë si shtetasit që vizituan vendin tonë, vijojnë t’i qëndrojnë besnikë Shqipërisë. Kushtet e favorshme, natyra e çmimet, kanë tërhequr jo vetëm qytetarët e thjeshtë, por edhe artistë, për të cilët brigjet shqiptare frymëzojnë.

I tillë është rasti i këngëtares italiane, Viola Valentino, e cila rrëfen arsyet se përse zgjodhi Durrësin, si vendin për të jetuar.

Viola Valentino, këngëtare italiane: Vendosa të jetoj këtu sepse bashkëshorti im është i dashuruar me këtë vend. Unë nuk e njihja mirë. Kisha ardhur ndonjëherë, por jo kaq gjatë. Ndihesh mirë. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Njerëzit janë të këndshëm dhe pozitivë. Është edhe deti, një nga gjërat më të bukura në botë. Kështu erdhi zgjedhja. Pastaj natyra këtu flet vetë.

Françesko Mango, bashkëshorti i Viola Valentinos, thotë se për herë të parë Durrësin e ka vizituar në vitin 2005, e që prej asaj kohe nuk është ndalur së vizituari.

Françesko Mango, bashkëshorti i Viola Valentinos: Jam shumë i lidhur me Durrësin, sepse nëna ime erdhi të punonte këtu në ’97, me ndihmat humanitare me ushtrinë. Më këshilloi që të zgjidhja Shqipërinë për pushime. Sinqerisht do të dëshiroja që pleqërinë time ta kaloja në Shqipëri. Kam bërë edhe një tatuazh. Për mua është diçka e rëndësishme. Këtë vend e kam shumë në zemër.

Referuar statistikave të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, vizitorët nga Italia zënë 9,5% të totalit, të ndjekur nga Greqia me 8,8%. Vitin e kaluar, Shqipërinë e vizituan 812,784 italianë.

