Italianët “pushtojnë” turnet e UEFA

Shpërndaje







14:43 19/05/2023

Përsëritet historia 33-vjeçare, ekipet e Serie A besojnë tek suksesi

Për herë të parë pas 33 vitesh, skuadrat italiane bëjnë ligjin në kompeticionet e UEFA-s. Edhe si në sezonin 1989-1990, tre ekipe prenë biletën për në finalet e turneve Europian, duke përsëritur kështu historinë. Inter në Champions League, Roma në Europa League dhe Fiorentina në Conference League janë shumë pranë tripletës së titujve, gjë që nuk do të ndodhte për herë të parë në histori.

Oguri i mirë për tifozët e skuadrave italiane është se përfaqësuesit italianë në tre Kupat e Europës 33 vjet më parë, Milan, Juventus dhe Sampdoria ngritën lart trofetë respektiv në fund të sezonit.



Për koicidencë edhe asokohe Napoli u shpall kampion i Serisë A italiane. Histori që përsëritet, për të rritur kështu euforinë në radhët e skuadrave italiane. Inter kërkon të triumfojë për herë të katërt në Ligën e Kampionëve, ku përballë do të gjej Manchester Cityn. Finalja do të luhet në Stamboll më 10 qershor, turneu i fundit Europian që do të shpall edhe fituesin. Ndërkohë më herët do të luhet finalja e Europa League, me stadiumin e Budapestit që do të pres çiftin, Roma-Sevilja. Kjo finale do të mbahet më 31 Maj, teksa një javë më vonë finalja e Conference League, mes Fiorentinës dhe West Ham.

Klan News