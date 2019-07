David Sassoli në krye të Parlamentit Evropian

Postin e kreut të Parlamentit Europian do ta mbajë Italia edhe në këtë legjislaturë. David Sassoli është zgjedhur president i ri i Parlamentit Europian. Eurodeputeti socialdemokrat i zgjodh me 345 vota në raundin e dytë të votimit në sallën e Strasburgut. Ai mposhti në garë 3 rivalë të tjerë nga konservatorët, të gjelbrit dhe të majtët. Në fjalën e tij, politikani i qendrës së majtë italiane foli për një BE të papërsosur dhe për nevojën e reformimit.

“Duhet të forcojmë rolin tonë të liderit në demokraci. Duhet reformuar sistemi i azil-kërkuesve në BE. Ne nuk duam që qytetarët të pyesin “ku është Europa” sa herë kemi situata emergjencash”.

Pas zgjedhjes së presidentit të ri të Parlamentit, sfida e radhës për formimin e institucioneve europiane është zgjedhja e kreut të ri të Komisionit. Liderët e Bashkimit Europian ranë dakord natën e të martës për Ursula fon der Lajenin, ministren aktuale të mbrojtjes së Gjermanisë.

E konsideruar si një politikane e afërt me Kancelaren gjermane, Fon Der Lajen mbështet politikat për më tepër integrim brenda Bashkimit Europian. Ajo është promotore e projektit për një ushtri europiane. Megjithatë ajo numëron disa dështime si Ministre e Mbrojtjes së Gjermanisë, ndër të cilat renditet mungesa e theksuar e stafit të specializuar për ushtrinë.

Kandidatura e saj nuk u propozua nga Kancelarja Merkel, e cila abstenoi gjatë mbledhjes së Këshillit Europian. Nisur nga kjo, socialdemokratët gjermanë reaguan ashpër duke thënë se Merkel e ka humbur kredibilitetin mes liderëve europianë dhe paralajmëruan se mund të dalin edhe koalicioni qeverisës, çka shihet si prelud për krizë politike.

Banka Qendrore Europiane do drejtohet nga Christinë Lagardë. Në krye të Këshillit Europian pritet te vije ish-kryeministri belg Charles Michel, rolin e shefit të diplomacisë europiane do ta mbajë ish-Ministrit të Jashtëm spanjoll Joseph Borell.

