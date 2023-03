Iu bënë krah në momentet më kritike, Nexhi falenderon nga shpirti kunatin dhe gruan e tij

16:14 12/03/2023

Nexhi ka ftuar në “Ka Një Mesazh Për Ty” kunatin dhe bashkëshorten e tij për një falenderim të veçantë. Gjatë rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ajo rrëfeu historinë e njohjes me bashkëshortin, divorcin, ndarjen e tij nga jeta por në fakt Nexhi dhe vajza e saj nuk kanë shkëputur kurrë marrëdhëniet me familjarët e tij.

Petriti dhe Irena janë më të afërtit për të, dy njerëz që i kanë zgjatur dorën kur frigoriferi i saj ishte bosh dhe që i paguan avokatin kur u largua në Angli. Kjo është arsyeja pse Nexhi ka zgjedhur t’i falenderojë publikisht, ajo kërkon që Petriti dhe Irena të njihen nga të gjithë për mirësinë e tyre.

Nexhi: Po e filloj nga Irena meqë është zonja e shtëpisë.

Irena: Faleminderit.

Nexhi: Unë do të thoja, ju e dini shumë mirë sa shumë ju dua dhe sa shumë ju kam respektuar, por mund të vija dhe në shtëpi dhe t’jua shprehja këtë pavarësisht se nuk jam shumë e fjalëve të bukura, por doja ta bëja publike që pse jo mos t’ju jihnin njerëzit sa të mirë jeni, sa të mrekullueshëm jeni.

Irena: Faleminderit.

Nexhi: Unë do të të thoja faleminderit ty Irena, sepse një burrë i mirë gjithmonë ka në krah një grua zonjë të mirë.

Irena: Faleminderit.

Nexhi: Me të vërtetë Petriti ka qenë krahu im, tamam vëlla, unë e kam një vëlla, ta kem me jetë, por kam një vëlla më të madh akoma që është xhaja i vajzës, por të ishe ti pak femër me vese, me huqe nuk do ta lije kurrë që ai të na donte neve kaq shumë sa na do kështu që merita të takon ty, Irena. Por unë dua të falenderoj shumë Titin sepse asnjëherë nuk është vonë për të bërë një falenderim të tillë.

Unë tërë jetën kam pasur plan në kokën time që çfarë duhet të bëj një ditë diçka shumë madhore për Titin sepse më është gjendur shumë në jetë, por nuk kam mundur kurrë sepse ju e dini, jeta nuk ka qenë e lehtë. Kjo është një surprizë nga shpirti që besoj do lërë gjurmë edhe tek ju,por sigurisht edhe tek njerëzit , falenderim nga shpirti me shumë respekt për sa keni qenë në krahun tim dhe të vajzës time. Edhe që jeni familja ime, s’diskutohet. Edhe që do më keni deri ditën e fundit prapa vetes, taksirat e keni./tvklan.al