Iu përgjigj me armë zjarri të shtënave në drejtim të biznesit të tij, arrestohet 28-vjeçari i shpallur në kërkim

14:54 24/05/2022

Është zbardhur dhe dokumentuar ngjarja e ndodhur më 22 Mars të këtij viti në lagjen “Skëndërbeg” të Shkodrës ku u qëllua në drejtim të një furre buke.

E gjitha nisi kur 32-vjeçari, Armando Ndreu la makinën në mes të rrugës në lagjen Skëndërbeg të Shkodrës dhe nisi të qëllojë me breshëri kallashnikovi në drejtim të furrës së bukës, në pronësi të shtetasit Sadet Sala. Pasi qëlloi disa herë në drejtim të saj, Ndreu hipi sërish në makinë dhe në ecje sipër arrin të qëllojë sërish në drejtim të objektivit të tij.

Pasi Armando Ndreu ka qëlluar me breshëri plumbash drejt furrës i është përgjigjur Sadet Sala i cili mësohet se ka qëlluar 3 herë me pistoletë në drejtim të makinës së autori. Fatmirësisht nga të shtënat nuk pati të lënduar, por vetëm dëme material.

Në lidhje me këtë ngjarje, në kuadër të operacionit policor të koduar “Bakery” u bë i mundur lokalizimi dhe kapja e pronarit të furrës së bukës të shpallur në kërkim, 28-vjeçarit Sadet Sala, banues në fshatin Barbullush. Nga hetimet, Sala rezulton të jetë i përfshirë në konfliktin me armë zjarri me Armando Ndreun.

Për 28-vjeçarin, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin e datës 03.04.2022, ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprat penale “Vrasja me paramendim”, mbetur në tentativë dhe “Armëmbajtja pa leje”.

Ndërkohë, policia bën të ditur se vijon puna për kapjen e 32-vjeçarit Armando Ndreu.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprime të mëtejshme./tvklan.al