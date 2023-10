Iu prish makina gjatë kthimit nga Zvicra, aventura e çuditshme e Julian Lalës

14:23 12/10/2023

Pasioni i Julian Lalës për të udhëtuar nuk është i panjohur për publikun, po aq sa edhe rrëfimet e tij të aventurave në këto rrugëtime. I ftuar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan për të folur për përfitimet që marrim nga udhëtimet, Juliani ndau edhe një episod nga një prej aventurave të tij më të fundit.

Pasi kishte bërë disa aventura të vogla që i kishte filmuar për kanalin e tij, vendos të bëjë një udhëtim për ta shijuar. Destinacioni ishte Zvicra, por në kthim iu prish makina.

Julian Lala: Shkuam deri në Zvicër me një veturë të vogël, më thanë “mos ik me këtë veturën se vete, s’vete deri në Shkodër”. Thashë po vajta deri në Shkodër, ika. Ika avash-avash, ndalo në çdo kufi, jo po kërko këtu, kërko atje, futu këtej, dil andej. Vajtëm për kamping po në Zvicër nuk lejohet kampingu. Në mënyrë zyrtare nuk lejohet të lësh çadrën ku të duash siç lejohet në Borsh, mund ta lësh në anë të detit aty ku s’ka njerëz. Edhe sidoqoftë ne gjetëm ca mënyra, ca pemë, ca njërën, ca tjetrën, i zbuluam rrugës punë e madhe.

Katerina Trungu: Bëre pak hile domethënë, theve pak rregullat? Gjete mënyrën tënde që ta bëje kampingun, lejohej, s’lejohej.

Julian Lala: Rregullat ndaj janë bërë, për t’u thyer.

Sipas Julianit, aventura qëndron e gjitha te të papriturat që ndodhin rrugës, jo te mbërritja në destinacion.

Julian Lala: Kur erdha, në të kthyer makina ishte shumë mirë. Dolëm në Kroaci, e lë në një vend unë atje që kishte plazh, një plazh shumë i bukur të cilin e kisha vizituar para një viti po duke i rënë një rruge tjetër nga Bosnja dhe dola fiks atje, në një vend që e kisha vizituar me kamper para një viti dhe këtë vit vajta prapë atje, e lashë te ai vendi, zbrita poshtë për të bërë plazh në një plazh të mahnitshëm, të bukur, u kënaqa, m’u kënaq shpirti se qe gjithë ajo rrugë që po vinim, bënte edhe ngrohtë sepse Zvicra bënte ftohtë, binte shi.

Katerina Trungu: Pe ndryshime të motit në një udhëtim të vetëm.

Julian Lala: Po tani në mes të korrikut-gushtit të bëjë aq ftohtë, nuk e di. Edhe nejse, erdha këtu dhe kthehem, fut çelësin e makinës unë atje, hiç. Ndez unë, hiç. Shiko andej, thashë problem i sekondit, makina të vogla. Provo këtej, provo andej, s’bëhet.

Në një rast tjetër, dikush mund të kishte përjetuar panik por Juliani tregon se si gjeti zgjidhjen më praktike të mundshme në rrethanat e tij.

Julian Lala: U prish makina, vajta në këmbë deri te ai qyteti, fshati më i afërt ça qe, pyeta për mekanik, “nuk ka mekanik” tha, “mekaniku i radhës në X vend”. E bëra me autostop, s’kishte asnjë makinë që kalonte.

Katerina Trungu: E kuptoni pak a shumë çfarë eksperience, ky është… nuk e di domethënë se çfarë lloj udhëtimi bën Juli.

Julian Lala: Shkurt muhabeti, gjeta dikë që do e rregullonte, më tha do e marr nesër. I thashë e ke në X vend, çelësin e ke poshtë tapetit që ke atje se nuk mbyllej edhe makina, normale, s’punonte ajo gjëja. E ke atje, merre nesër i thashë, ika unë. Ika me autostop, mora autobusin, erdha në Shqipëri. Për një muaj më shkruajti “e ke gati”, vajta e mora mbrapsht./tvklan.al