Ivanka Trump “lë në baltë” të atin, Donald Trump për zgjedhjet presidenciale në 2024

15:45 16/11/2022

Ivanka Trump, vajza e ish-presidentit të SHBA-ve, Donald Trump ka deklaruar se nuk do ta mbështesë të atin në fushatën e re presidenciale në vitin 2024.

“E dua shumë tim atë. Këtë herë, zgjedh të kem prioritet fëmijët e mi dhe jetën private që po ndërtojmë si familje. Nuk planifikoj të përfshihem në politikë”, tha 41-vjeçarja.

“Ndërsa gjithnjë do e dua dhe mbështes babain tim, do të vazhdoj ta bëj jashtë arenës politike”, shtoi ajo. “Jam mirënjohëse që kam patur nderin t’i shërbej popullit amerikan dhe gjithnjë do jem krenare për shumë nga arritjet e administratës tonë”.

Burime për “The Post” janë shprehur se 76-vjeçari Trump e kaloi fundjavën gjatë së cilës u martua vajza e tij, Tiffany duke u përpjekur të bindte Ivanka-n dhe bashkëshortin e saj, Jared t’i bashkoheshin në skenë gjatë deklaratës së tij për të vendosur një front të bashkuar familjar, por si përgjigje mori refuzimin./tvklan.al