Izolohet Vale Rossi

23:59 06/01/2022

Dyshohet se është infektuar me Covid

Kampioni i shumëfishtë i botës në MotoGP, Valentino Rossi ka konfirmuar se nuk do të marrë pjesë në garën 12 orëshe të Abu Dabit. Italiani ka pasur kontakt të ngushtë me një individ që ka rezultuar pozitiv me Covid-19, duke u izoluar menjëherë.

Rossi duhej që të ishte në drejtimin e makinës Ferrari 488 GT3 këtë të shtunë, por rrezikimi i infektimit nga virusi ka bërë që ai të tërhiqet. Shokët e tij të skuadrës Luca Marini dhe Alessio Salusi do të garojnë normalisht, teksa vendin e Rossi do e marrë David Fumanelli. Gara e përbërë nga dy segmente 6 orëshe të njëpasnjëshme pritet të zhvillohet gjatë kësaj fundjave.

Klan News