Blloku opozitar në Izrael ka arritur një marrëveshje për ndarjen e posteve kryesore në Knessetin e 26-të, ende pa nisur zyrtarisht punën parlamenti. Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Yair Golan, Avigdor Lieberman dhe Yair Lapid kanë rënë dakord për emrat që do të drejtojnë institucionet dhe komisionet kryesore parlamentare.
Parlamenti i ri është mbledhur sot në Jerusalem, në prani të presidentit Isaac Herzog. Kjo legjislaturë shënon edhe një rekord, pasi për herë të parë në historinë e Knessetit do të ketë 33 gra deputete. Ndërkohë, deputeti më i ri është 24-vjeçari Yonatan Shalev.
Një nga çështjet më të rëndësishme është zgjedhja e kryetarit të Parlamentit, një post që ka ndikim të madh në përcaktimin e axhendës dhe kalendarit të punimeve. Për këtë pozicion, opozita ka propozuar Matan Kahana-n, ish-ministër i Shërbimeve Fetare në qeverinë Bennett-Lapid, në vend të Amir Ohana-s, i cili është një nga mbështetësit e Benjamin Netanyahut.
Partia Yashar e Gadi Eisenkotit pritet të marrë edhe drejtimin e Komisionit për Çështjet Parlamentare, ndërsa Avigdor Lieberman do të drejtojë Komisionin për Punët e Jashtme dhe Mbrojtjen, një nga postet më të rëndësishme në Parlament.
Opozita synon të nisë punën me dy çështje kryesore: krijimin e një komisioni shtetëror hetimor për sulmet e 7 tetorit, si dhe shfuqizimin e ligjeve që kufizojnë kompetencat e Gjykatës Supreme dhe lehtësojnë shkarkimin e prokurores së përgjithshme. Krijimi i një komisioni hetimor për ngjarjet e 7 tetorit është kundërshtuar vazhdimisht nga Netanyahu.
Megjithatë, marrëveshja mes partive opozitare nuk garanton ende zgjedhjen e kandidatit të tyre për kryetar të Parlamentit. Për të siguruar postin, Matan Kahana-s i nevojiten 61 vota, ndërsa pa mbështetjen e 19 deputetëve arabë, opozita nuk i ka votat e mjaftueshme.
Kjo çështje ka shkaktuar tensione politike. Sot, para ndërtesës së Knessetit, e djathta ekstreme ka organizuar një protestë me sloganin: Kryetari nuk mund të zgjidhet me votat e mbështetësve të Hamasit.
Udhëheqësit arabë kanë dënuar sulmet e 7 tetorit, por nuk e kanë cilësuar Hamasin si organizatë terroriste. Për shkak të tensioneve, siguria në Parlament është përforcuar dhe forcat e sigurisë janë vendosur në gjendje të shtuar gatishmërie.
/tvklan.al