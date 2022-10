Izraeli, mirënjohje Shqipërisë për mbrojtjen e hebrenjve

15:46 25/10/2022

Rama: Lufta kundër antisemitizmit, kauzë për të gjithë

Për të shprehur mirënjohje për mbështetjen që populli shqiptar i ka dhënë si asnjë tjetër gjatë Luftës së Dytë Botërore, hebrenjve, gjatë vizitës së Kryeministrit në Izrael është organizuar “Nata e nderit”.

Rama që ripërsëriti edhe në këtë ceremoni historitë e shumta ku shqiptarët kanë sakrifikuar për të mbrojtur miqtë e tyre hebrenj, mendon se të jesh kundër anti-semitizmit nuk do të thotë të ngresh flamurin izraelit por është të mbash lart flamurin e njerëzimit. Si shembull të kësaj filozofie sjell ndihmën që Shqipëria i dha afganëve Gushtin e shkuar, kjo e nxitur dhe nga një hebre që trokiti në derën e zyrës së tij për ndihmë.

“Që në sekondën e parë besova se Shqipëria nuk mund të tërhiqej si vendet e mëdha e të pasura dhe duhej të hapnim dyert e të mirëprisnim me mundësitë tona këta afganë, që përndryshe do të ishin viktima të hakmarrjes së talebanëve. Menjëherë e kuptova dhe ndjeva që ishte një hebre që ndjente se kishte borxh ndaj disa të tjerëve me origjinë e fe tërësisht tjetër, por që në atë moment historik ishin të kërcënuar me shfarosje ashtu si paraardhësit tuaj”.

Kryeministri ju tregoi për projektet për ndërtimin e muzeut hebre në Vlorë, në “Rrugën e Hebrenjve” në qendrën e qytetit historik si dhe për ndërtimin e Qendrës Kulturore Hebraike në Tiranë.

